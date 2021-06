Desiste Mónica Nava de impugnar en Sinaloa municipio al ser amenazada

Sinaloa.- Víctima de amenazas contra su persona durante la noche del miércoles, provocó que la candidata de Morena a la alcaldía de Sinaloa, Mónica Nava Castro, decidiera ya no impugnar la elección, a pesar de un sin fin de irregularidades que señaló, pero prefirió quedarse al margen para no arriesgarse ella ni a sus seres queridos.

Mónica Nava Castro destacó que las amenazas directas contra ella se incentivaron debido a la visita que le hizo ayer el virtual gobernador electo en el estado, Rubén Rocha Moya, quien estuvo con ella en una manifestación el pasado miércoles para reiterarle su apoyo.

Las amenazas provocaron que cambiara su postura de impugnar la elección con las pruebas que recabó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, comentó.

Señaló que desde el miércoles en la marcha que organizó por la mañana se estuvo amenazando a sus simpatizantes a través de mensajes, pero con ella n se habían metido, pero durante la noche del miércoles ya se fueron sobre ella.

Con todo respeto me dirijo a ustedes para informar que he decidido retirarme de la lucha para defender el triunfo que obtuvimos en la campaña y en la elección del 6 de junio, debido a que no existen las condiciones de seguridad para el equipo que me acompaña y de mi familia”, expresó en redes sociales la candidata a la alcaldía de Sinaloa.