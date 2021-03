Despiden, sin explicación, a empleados de la Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Alrededor de siete trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave han sido despedidos recientemente, entre ellos Carlos Durán Mance, quien era Jefe de operaciones de la paramunicipal y estaba por cumplir 24 años de labor.

La gerente general de Jumapag señaló que no podía brindar información sobre los despidos al no tener indicación para ello.

Afectado

De manera extraoficial, se informó a este medio de comunicación sobre el despido de aproximadamente siete trabajadores de la Jumapag.

El ingeniero Carlos Durán Mance, quien tenía 23 años trabajando para la Junta y estaba próximo a cumplir los 24 años de servicio en el mes de agosto, es uno de los afectados y señaló que no le dieron mayor explicación sobre su despido a excepción de que era indicación de la gerencia.

“El día primero de marzo se me avisó, no me dieron ninguna razón, nada más me dijeron que era una decisión que había tomado la gerente general; me visitaron en mi oficina y me dijeron que estaba despedido y me dieron una cita para ver lo de mi liquidación y fue todo.”

Durán Mance dijo que en su momento le sorprendió la noticia, pues en todos los años de trabajo siempre estuvo disponible a cualquier hora, cumpliendo con sus labores.

“Esto me cayó de sorpresa porque en mi departamento, de Operaciones trabajamos todo el día y todos los días y te llegan con una noticia así y no puedes aterrizarlo, porque dijeran yo faltaba a mi trabajo o hice algunas cosas indebidas o algo, pero no, todo lo contrario.”

El extrabajador de la paramunicipal detalló que se tienen adeudos de quincenas pendientes, parte del aguinaldo y hasta vacaciones.

“Me deben quincenas de otra administración, parte del aguinaldo de esta administración y dos quincenas que van corriendo del mes de febrero, además de cuatro periodos vacacionales que nunca me los pudieron hacer buenos, ni en descanso ni pagados... Ya fui a ver lo de la liquidación, pero no me convence, no es lo justo.”

Al ser cuestionado si piensa demandar a la paramunicipal, el exempleado enfatizó que espera que las negociaciones fluyan, pero de no ser así, tendrá que defender sus derechos.

“La verdad sí me dañó mucho esto y tendría que ver la manera de cómo llegar a un acuerdo con ellos, porque no puedo tirar en balde tantos años, todos los días a toda hora, dejarlo así se me hace algo muy injusto y tendría que ver yo cómo defender mis derechos, en caso de que no fluya la negociación.”

Lo oficial

Al ser cuestionada vía telefónica sobre el caso, la gerente general de la Jumapag, Nubia Puentes Llanos, se limitó a responder que no iban a dar nota sobre el tema y que no había instrucción para eso.