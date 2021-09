Después de tres años se vuelven a inundar en El Caimán, Sinaloa tras lluvias de Nora

Sinaloa.- Los habitantes de la comunidad El Caimán, en el municipio de Sinaloa, reconocen que no estaban preparados para sufrir una inundación a causa de las lluvias que generó la tormenta tropical ‘Nora’, sobre todo porque desde hace tres años no pasaban por una situación así.

Francisca López Sánchez, una de las afectadas por la crecida del arroyo que pasa por ahí, señala que desde hace 13 años vive en ese lugar, pero hacía mucho tiempo que no sufrían de una inundación, aunque esto no es nuevo para ellos, ya que hace tres años pasaron por el mismo problema, solo que en esta ocasión sí les cayó de sorpresa.

Reveló que a ella se le metió el agua hasta su casa y se encuentra con todas sus pertenencias mojadas, pero no tuvo pérdidas materiales importantes, ya que solo se vieron afectadas sus prendas de vestir.

Insistió que ya tenían tres es tiempo de no pasar por un problema así, ya que antes cada temporada de lluvias se preparaban por si el nivel del agua llegaba a subir, no los tomará por sorpresa y no verse afectados con pérdidas materiales, pero en esta ocasión fue la excepción, ya que tras tres años que no les ocurría eso, los agarró detrás de la puerta.

Mencionó que lo de esta vez no se compara a las anteriores, ya que los barrancos que se encuentran en la zona no se veían afectados, y en esta ocasión se llenaron de agua.

Agregó que la corriente era muy fuerte y los vecinos que se salían de sus casas quedaban con el agua hasta la cintura de lo que creció el nivel.

Adela Valenzuela, quien también es residente de la comunidad El Caimán, resaltó que el nivel del agua subió tanto que le llegó hasta la base de las camas.

Externó que para ella es una nueva experiencia, ya que tiene poco viviendo en dicho poblado, pero sus padres, quienes sí residen ahí, ya le habían comentado que sufrían de inundaciones en temporadas de lluvias.

“Mis papás ya me habían dicho que esto pasaba, pero no imaginé que fuera tanto, pues sube mucho el nivel del agua”, reconoció.

Declaró que ella se dio cuenta de que el nivel del arroyo estaba subiendo demasiado, porque se levantó para ir a trabajar y el agua ya le llegaba hasta la puerta de su casa, por lo que optó por hablarle a su mamá para que mandara a alguien por ella, pues el agua ya se estaba adentrando en su vivienda.

“Mi mamá mandó a mi hermano y saló por la parte de atrás, porque por enfrente ya había mucha agua y la corriente estaba muy fuerte”, relató la afectada.

De igual manera aseguró que cuando ella salió de su hogar por seguridad, debido a que el agua subía y eran alrededor de las 7:30 horas.

Adela Valenzuela comentó que el agua empezó a bajar hasta las 10:00 horas, ya que estuvo lloviendo aproximadamente entre tres y cuatro horas de manera ininterrumpida.