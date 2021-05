Destruyen propaganda de Morena en casa de candidata en Guasave y cámaras graban el momento

Guasave, Sinaloa.- Cámaras de video ubicadas en el domicilio de la candidata a síndica procuradora por Morena en Guasave, grabaron el momento en que una persona ingresa hasta la cochera de su casa y le quita propaganda que tenía en una ventana del candidato Martín Ahumada Quintero, quien aspira a ganar la presidencia municipal.

En el video se observa como dos personas pasan por enfrente de la casa de la exdirectora del Immujeres en Guasave, y se regresan al ver la publicidad de Morena, uno se queda afuera vigilando y el otro ingresa para cortar la propaganda con una navaja y se la lleva, sin darse cuenta que una cámara lo grabó perfectamente, pues ni siquiera portaba cubrebocas.

“Es la segunda vez que cometen ese delito electoral en mi casa, dos semanas después de que arrancó la campaña se metieron igual a mi cochera, ya que aún no tiene portón, y arrancaron propaganda que traía en mi carro, además de otra que tenía en la pared, esa vez la cámara no grabó porque tenía la memoria llena, pero en esta ocasión sí se logró captar a los delincuentes que se metieron a mi casa”, detalló.

Burciaga Armenta aseguró que procederá legalmente por este delito que se cometió, pues ahora sí cuenta con pruebas para ello, aunque esta no es la única ocasión que les han hecho esto, pues ya son varias comunidades donde también les han destruido la propaganda tanto de Martín Ahumada como de Casimiro Zamora Valdez, candidato a la diputación federal en el Distrito 04.

“Yo he recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y mensajes, además de meterse a mi casa y destruir la propaganda que tenía, lo cual me parece injusto, pues nosotros hemos hecho una campaña limpia, sin ataques de ningún tipo, y no es posible que ahora hagan esto, lo cual es muy lamentable”, recalcó.

Asegura que donde les han destruido la publicidad, ‘casualmente’ son comunidades donde unos días después se presenta el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD.