Detectan caso sospechoso de influenza en primaria Mariano Escobedo

Guasave.- Una alumna de tercero grado de la escuela primaria Mariano Escobedo se encuentra en valoración médica al ser sospechosa de portar el virus de la influenza. Jaime Rusell Pérez, subdirector del plantel, señaló que se han tomado las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de Salud, de la misma forma indicó que los compañeros de grupo de la menor no asistieron a clases hoy para limpiar y desinfectar el mobiliario.

"Tomamos las medidas que nos recomendó la Jurisdicción Sanitaria. Colocamos carteles, tenemos gel en cada aula, estamos desinfectando todo y les pedimos a los padres que si observan alguno de los síntomas de la enfermedad en sus hijos los lleven al médico y no los envíen a la escuela."

La menor está recibiendo atención en el hospital del Seguro Social de este municipio, de acuerdo con lo señalado por José Guadalupe Espinoza Madrid, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

"Su caso al igual que el de cinco personas más están dentro de los sospechosos que tiene el IMSS, podría pasar más de una semana para que los resultados que confirmen o nieguen el padecimiento lleguen a manos de la Jurisdicción", desatacó.