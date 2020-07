Detectan fallas en los protocolos de tiendas departamentales en Guasave

Guasave.- La Dirección de Salud Municipal ha recibido gran cantidad de quejas de parte de empleados de algunas tiendas departamentales grandes ubicadas en el municipio, en las que destacan que los empleados acuden a laborar a pesar de presentar síntomas de Covid-19.

El funcionario explicó que las instituciones de Salud están fallando al momento de brindar la incapacidad al trabajador, quien tiene que regresar a laborar después de hacerse la prueba.

Problemática

Sergio Alonso García Montoya, director de Salud Municipal, informó que en la Dirección han recibido varias quejas de parte de empleados de tiendas nacionales y transnacionales del municipio, pues tienen que acudir a trabajar incluso presentando síntomas de coronavirus.

Ha habido muchas quejas en las diferentes tiendas grandes de Guasave, en donde más que nada, el que se contagia es el personal y no hay en determinado momento la atención debida hacia esos trabajadores y eso ha provocado las denuncias

El funcionario detalló que sí se le brinda la atención médica al empleado, pero las instituciones de Salud están fallando al momento de emitir la incapacidad.

“El personal sí se está atendiendo, pero en determinado momento no se expide la incapacidad que debe de existir. Se les realiza la prueba, pero no se les incapacita y tienen que regresar a trabajar, aún con el riesgo que eso implica, porque no quieren perder su trabajo, pero hay que recordar que las personas que presenten síntomas deben de estar en un periodo de aislamiento.”

García Montoya explicó que desde hace una semana se está trabajando en el tema, aunque por ser empresas privadas la situación le corresponde a la Secretaría de Salud.

“Le estamos dando seguimiento a las quejas, desde hace una semana estamos trabajando con los dirigentes de las cámaras empresariales, porque la idea por la que se permitió que se laborara es de que iban a contar con todos y cada uno de los filtros necesarios, no solo con los clientes, sino también con su personal.”

Inspecciones

García Montoya informó que el comercio local sí está acatando las recomendaciones emitidas tanto por las autoridades de Salud, como por el gobierno municipal, y eso se ha constatado en las inspecciones que han realizado.

Resaltó que el problema mayor se encuentra en los bancos y en dichas tiendas departamentales.

Los comercios locales, la gente de aquí, en realidad no tiene mucho problema, están cumpliendo con las medidas que deben de tener; el problema siguen siendo los bancos y ahora las tiendas departamentales grandes

