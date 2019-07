Detectan socavón peligroso y de gran magnitud

Guasave, Sinaloa.- En esta semana la dirección de Obras y Servicios Públicos le estará dando atención al socavón formado en la esquina de Ramírez y bulevar Central, en donde ya se detectó que la mayor parte de la línea se encuentra taponeada, por lo que la reparación podría ser de magnitudes muy grandes.

El titular de la Dirección señaló que por la gravedad del socavón no sabrían hasta dónde se tendría que abrir el pavimento, ni qué tanto podrán abarcar con la tubería nueva con la que se cuenta.

El problema

Mauricio López Parra, director de Obras y Servicios Públicos, informó que desde que entraron a la administración ya se tenía el socavón mencionado y solamente se hicieron trabajos de desazolve, pues se le dio prioridad a otros socavones que se presentaron sobre vialidades, en donde se ponían en riesgo los vehículos.

Ahorita tenemos un problema muy grande en la esquina de Ramírez y bulevar Central, un socavón que creemos nosotros que va a ser de magnitudes muy grandes; tenemos un par de meses que lo habíamos detectado, pero nos ganaron otros hundimientos que se presentaron y que quedaban sobre las vialidades y representaban peligro al vehículo.”

López Parra explicó que ya detectaron que la mayor parte de la línea está taponeada, por lo que desconocen el espacio que se tendrá que abrir y se podrían enfrentar a que la tubería nueva con la que se cuenta no sea suficiente.

“Ya detectamos que está una gran parte de esa línea taponeada, que es la que vamos a tener que destapar y no sabemos hasta dónde podamos llegar con la tubería nueva; ahorita está a cielo abierto, lo tenemos acordonado, pero como no sabemos hasta dónde va, ese tipo de hundimientos prácticamente conforme se va a abriendo se va detectando la magnitud, porque arriba se puede ver bien, pero no sabemos cómo está abajo.”

El funcionario añadió que será esta semana cuando inicien los trabajos de reparación.