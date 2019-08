Detienen construcción del puente sobre el río Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Los trabajos de construcción del puente elevado sobre el río Sinaloa se han detenido ante la falta de negociación con los afectados por la obra en ambas márgenes, confirmó el director general de Obras y Servicios Públicos de Guasave.

Del lado de la ciudad son 44 metros y por Callejones de Guasavito son mil 500 metros cuadrados los que se requieren para que se aterrice la obra.

Obra parada

Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, informó que en la etapa en la que se encuentra la obra lo que continúa es aterrizar el puente en ambas márgenes, pero aún no se cuenta con la propiedad de los predios afectados por la obra, por lo que la construcción fue detenida, incluso la maquinaria fue retirada del lugar.

“Prácticamente la obra llegó a su tope en el sentido de que ocupa ya la liberación de las dos puntas para que aterrice tanto del lado de la ciudad, como del lado de Callejones de Guasavito; no puede caer hacia ninguna de las dos partes, porque tendríamos que hacer uso ya de las áreas que se están afectando, entonces, como todavía no tenemos el acuerdo con ellos no podemos entrar en ese atropello.”

De parte de la ciudad son un total de 44 metros los afectados y por Callejones de Guasavito la superficie alcanza los mil 500 metros cuadrados aproximadamente para la calle lateral que se construirá en esa parte para no afectar los accesos.

“Del lado de la ciudad tenemos los 44 metros y acá en Callejones de Guasavito son mil 500 metros cuadrados, son 11 afectaciones que hacen la suma de mil 500 metros cuadrados que es lo que está requiriendo la obra y más que nada es para el lateral, porque el puente cae sobre la vialidad, pero se afectan los accesos a los solares, por eso es que se hizo una modificación al proyecto.”

Negociaciones

López Parra detalló que se le está dando seguimiento a las negociaciones con los afectados, y aunque todavía no determinan lo que pedirán a cambio, sí han mostrado buena disponibilidad y podría ser la semana entrante cuando lleguen a un acuerdo.

“Les adelanto que del lado de Guasavito ya tenemos el esquema, nos falta una persona nada más, que al parecer está fuera de la ciudad, pero aquí tenemos un esquema que tenemos que subirlo a cabildo para su información y aprobación por darse algunos temas de algunas permutas de terrenos por las áreas afectadas, hay otros que quieren que se les pague, pero estamos ya cerrando el cuadro... Creemos nosotros que la semana que entra pudiéramos tener ya una definición total, ha habido buena disposición de las gentes.”