Deuda a corto plazo de Jumapag podría reducir hasta 80 mdp

Guasave, Sinaloa.- La deuda a corto plazo que tiene la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podría reducirse entre los 50 y los 80 millones de pesos al negociar con diversas entidades con quienes se tienen adeudos de más de cinco años, informó el gerente general de la Junta.

Sin embargo, para poder cumplir con cualquier convenio al que se llegara, es fundamental incrementar la captación del recurso, pues existe mucha morosidad.

Estado financiero

José Socorro Castro Gálvez, gerente de la paramunicipal, informó que la deuda a corto plazo asciende a más de 200 millones de pesos, pero de negociar con algunas entidades con las cuales se tienen adeudos desde hace más de cinco años, el saldo podría quedar entre los 150 y los 120 millones de pesos, según la negociación que se haga.

La deuda a corto plazo, sin quitarle ni ponerle, son arriba de 200 millones de pesos, pero ahí pudiera haber un beneficio de deudas de más de cinco años de antigüedades que en una buena negociación podríamos depurar el adeudo.”

A pesar de dicha posibilidad la capacidad financiera de la Jumapag no ha permitido buscar las negociaciones pertinentes, por lo que se están enfocando en subir los ingresos y lograr así la capacidad de pago.

“No nos hemos sentado a hacerlo porque no tenemos la capacidad financiera de aceptar convenios con esas entidades, entonces preferimos enfocarnos en subir ingresos y poder tener esa capacidad de decir que estamos listos para negociar y cumplir.”

El funcionario, al ser cuestionado sobre la deuda a largo plazo, señaló que desde que ingresó a la gerencia ha declarado que la Jumapag está en quiebra técnica.

La deuda a largo plazo es una deuda impagable, es una deuda mayor de lo que la Junta representa y aquí la verdad, siempre lo he dicho, la Junta está en quiebra técnica.”

Cuestiones legales

Castro Gálvez explicó que la Junta continúa con dos cuentas intervenidas desde el 2018 por Hacienda, y que actualmente están enfrentando juicios mercantiles con empresas constructoras a las que no se les pagó.

“Traemos varios juicios mercantiles con empresas constructoras que en su momento, no sabemos porqué, no se les pagaron las obras, hay comunidades en las que se inauguraron las plantas potabilizadoras, se inauguraron los cárcamos, más nunca funcionaron, muchas ve-ces porque no se le pagó a la constructora el último paso que es la instalación de motores.”

Las deudas son del año 2010 al 2016 y ya se está realizando la defensa contra dichos juicios mercantiles, aseguró el gerente de la Jumapag.

Nos estamos defendiendo, son deudas del 2010, 2012, 2014, 2015 y 2016, años ajenos a esta administración, pero eso ya está en manos de la ASE, y de un sistema jurídico que está caminando.”

Al corriente

En cuanto a los pagos que desde que inició esta administración se han realizado, Socorro Castro detalló que se está al corriente con lo que corresponde de noviembre 2018 a la fecha.

“Estamos caminando en la administración, estamos pagando el IMSS desde noviembre 2018, estamos pagando a proveedores a la semana, estamos pagando combustibles y estamos haciendo ahorros para comprar refacciones, tuberías, bombas, sistemas automáticos de encendidos y apagados de motores para las sindicaturas.”