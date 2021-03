Diana Armenta declina y no hará campaña por el candidato de la alianza en Guasave

Guasave, Sinaloa.- A través de un mensaje compartido en sus redes sociales y pese a lo que Jesús Valdez Palazuelos habló con decenas de militantes que se manifestaron en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diana Armenta Armenta confirmó que el delegado nacional en Sinaloa le informó que el partido le había quitado la candidatura, pues la alianza está pidiendo que el abanderado en Guasave sea del PAN, haciendo referencia a Jesús López Rodríguez, aunque en ningún momento mencionó su nombre.

“Con profunda tristeza y una gran decepción quiero informales que mi partido me ha retirado la candidatura a la presidencia municipal de mi querido Guasave, la explicación me la dio ayer el delegado del CEN del PRI, el motivo aparente es que la gran alianza está pidiendo que en Guasave se postule un candidato por Acción Nacional.”

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Señaló que recibió varias propuestas, entre ellas el Distrito 08, sin embargo las rechazó resaltando que por dicho distrito ya va un hombre valioso como lo es Socorro Castro y recalcó que tampoco estaba buscando ‘chamba’, aunque también se la ofrecieron.

Leer más: Caen en un 35 % ventas en Carnaval de Remates en Guasave

Armenta Armenta indicó que por congruencia y por principios decidió no participar, ni hacer campaña por un candidato que no tiene su confianza.

“Desafortunadamente las cosas se dieron de esa manera y yo decidí no participar por congruencia, para mí no es confiable una persona que hoy aparece y dice que la 4T es lo mejor que hay y se registra por ahí para ser presidente municipal y al día siguiente dice que la 4T no sirve y denosta y se requiere venir por esta alianza, me parece de lo más absurdo que alguien intente participar de las dos maneras, de los dos lados, para tener el poder por el poder.”

En el video también explica que ella pidió ir sola por el PRI, pero tampoco se le concedió y ante la negativa enfatizó que no apoyará al candidato de la alianza, no por el hecho de que le hayan quitado la oportunidad a ella, sino porque no puede trabajar a favor de alguien a quien no considera lo mejor para Guasave.

Leer más: Comerciantes de Guasave temen a más operativos de la Fiscalía

“No me voy sin luchar, yo pedí el espacio, pedí que me dejaran jugar por el PRI y que él jugara por Acción Nacional, pero tampoco me lo permitieron, me duele en el alma no poder apoyar, pero está por delante mis principios, mis convicciones y como dicen en mi ejido, no me puedo ir a batir en el lodo, no tengo estómago para eso, discúlpenme… Me pidieron que entrara como bateadora emergente y lo he dicho muchas veces, y acepté; por un priista yo me la juego, pero por alguien que ni siquiera es panista y que hoy dice una cosa y mañana dice otra, perdónenme pero no estoy de acuerdo, yo no quiero y no estoy de acuerdo que eso sea lo mejor para Guasave.”