Diana Iveth, una mujer bombero que rompe los estereotipos

Guasave, Sinaloa.- De pequeña admiraba a su hermano, quien con orgullo y responsabilidad portaba el uniforme de Bomberos, verlo como un héroe de la vida real es lo que la inspiró y le hizo caer en cuenta que de grande ella también quería ser bombero. A Diana Iveth Ortiz Landeros ni siquiera le pasó por la mente el pensamiento de que, al ser mujer, esto podría ser una limitante para cumplir ese que era uno de sus sueños, y es que su madre la apoyó siempre en todo. Cuando en la preparatoria dijo que quería hacer el servicio social en esa institución, le dieron luz verde.

Haciendo historia

No es la única mujer en el departamento, “Cuando empecé hace dos años éramos cinco mujeres, se salieron tres y quedamos dos; estamos en guardias diferentes, ella está en sábado y yo en domingo”, señala refiriéndose a su otra compañera.

Una vez que inicia su jornada de labor se convierte en uno más, sus compañeros la asumen como parte importante del equipo. “Es una sensación muy buena porque no nos ha discriminado nadie y te hacen sentir incluida, no te hacen sentir inferior, pero sí están dispuestos a brindar su ayuda cuando no puedes.”

Pasión

Acudir a dar un servicio es otra cosa, son emociones y sentimientos que no se comparan con nada, según menciona Iveth, la adrenalina no permite que el miedo paralice las acciones necesarias para ayudar a quien lo requiere. “La primera vez que salí me llevaron porque iba a observar a un prensado y terminé ayudándoles en 360, que es cuando inspeccionas la zona y les apoyas con las herramientas que requieren, ellos me la piden a mí. Sentí miedo y a la vez mucha adrenalina.”

La joven espera que la vida le permita seguir formando parte del grupo y asegura que seas hombre o mujer nada detiene a quien se fija una meta.