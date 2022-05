Difieren de nuevo audiencia entre el Stashag y el presidente del Tribunal Municipal de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Una vez más, pero ahora con argumentos sobre problemas de salud, la audiencia entre el Stashag y el presidente del Tribunal Municipal de Guasave no se efectuó y tuvo que ser reprogramada para el mes entrante.

Justificación

De manera puntual arribaron decenas de sindicalizados a la Extensión de la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Región Centro-Norte, en espera de que se efectuara la audiencia pospuesta hace casi un mes, sin embargo, el imputado no se presentó, por lo que fue de nueva cuenta diferida.

“La audiencia estaba señalada para las 11 de la mañana y el imputado Abelardo Rodríguez no se presentó porque están argumentando mediante una receta que está enfermo y no puede comparecer. Claro que sabemos que es una argucia más que él está haciendo para alargar más el proceso porque sabe bien que no tiene la razón, que no le asiste... Yo aseguro que si él tuviera la razón hasta sin un pie se viene, pero como sabe que no la tiene está alargando el proceso”, señaló Lluvia Cortez González, auxiliar jurídica del sindicato.

Detalló que no se tiene un límite de veces en las que se pueda diferir la audiencia, pero sí destacó que se pueden verificar los argumentos que presente el imputado, sin embargo, en esta ocasión, al ser la primera vez que argumenta situaciones de salud, tendrán que esperar hasta la próxima fecha que se fijó para el 28 de junio a las 11 de la mañana.

Advertencia

Por su parte, Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, señaló que estas acciones son para cansar al trabajador, pero aseguró que no lo lograrán.

Añadió que lo más seguro es que se firme el contrato colectivo esta semana o la que entra, si es que no se ha firmado ya ‘por lo oscurito’, lo que es como echarle gasolina al fuego, y advirtió acciones fuertes.

”Vamos a la lucha no nada más a esperar las instancias legales o de gobierno, porque pelear contra el gobierno, el poder y el dinero está difícil... Vienen plantones fuertes. Lo único que queremos es que esto transite respetando la ley y es lo que no ha hecho el presidente, respetar nuestros derechos.”

Y es que Pimentel Medina aseveró que el municipio tiene retenidas las cuotas de los trabajadores, dejándolos sin recursos para defenderse.

Te recomendamos leer:

“Por qué nos tratan de esa manera, nos tienen atados de pies y manos y pues hemos pedido por la vía pacífica y del derecho, pero es un abuso de más el que tienen con nosotros y hay que levantar la voz.”