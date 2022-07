Diputada reprueba labores de proselitismo en elección de Morena en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- La diputada local, Aurelia Leal López, dio un posicionamiento en torno al proceso de elección a congresistas nacionales de Morena que se vivió en Guasave este día, el cual consideró se vislumbraba complicado desde un inicio, por contar con un padrón impugnado, caso que se encuentra en litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además del papel que jugaron funcionarios de gobierno en el proceso.

Hizo un llamado a la dirigencia de Morena, quienes no convocaron a los morenistas fundadores, en cambio sí al alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero.

"Yo creo que no podemos seguir la misma línea del viejo PRI", destacó.

Puntualizó que muy a pesar del llamado de atención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se hiciera en términos democráticos dicho proceso, se dio con múltiples denuncias e irregularidades.

Señaló que desde el registro se vio claramente la intención de imponer gente asociada al gobierno municipal, como candidatos, al registrarse candidaturas de funcionarios de distintos niveles de gobierno y de partidos contrarios a Morena.

"Son las redes sociales las que dan cuenta de la intervención de funcionarios del Ayuntamiento en la jornada electoral, ilustradas y corroboradas con fotos y videos. Las redes también dan cuenta del acarreo burdo en camiones desde puntos identificados con la familia del presidente municipal", aseveró.

Leal López puntualizó que la intervención del gobierno municipal está acreditada con imágenes del secretario del Ayuntamiento, Adán Camacho Gámez, operando el acarreo cerca del centro de votación, y se exhiben fotos de síndicos operando el acarreo.

Hizo hincapié que existen denuncias en el sentido de que al personal de Jumapag y del sindicato del Ayuntamiento, los están obligando a votar por los candidatos oficiales.

"Queremos hacer del conocimiento del pueblo de Guasave, que no nos registramos en este proceso, para no violentar el estatuto y para demostrar que somos diferentes, que no somos ambiciosos vulgares", externó.

Al finalizar, declaró que permanecía en espera del desenlace de este proceso al cierre de las casillas, pero pasadas las 14:00 horas se sumó a una rueda de prensa en compañía de morenistas fundadores, al considerar que un proceso tan atropellado debe impugnarse.