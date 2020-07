Diputado local demanda penalmente a la alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El diputado local Mario Rafael González Castro presentó una denuncia penal en contra de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López. El motivo de la denuncia es por imputación de hechos falsos, y es que según consta en un documento remitido al Órgano Interno de Control, la munícipe realizó declaraciones ante medios en las que lo señala de estar detrás de una empresa que pretendía ganar la licitación para compra de equipamiento para agentes de Seguridad Pública Municipal.

El diputado por el Partido del Trabajo sostiene que son falsas las acusaciones que supuestamente hizo Leal López ante un medio publicado en el portal digital. González Castro manifestó que exigirá que la alcaldesa explique ante el Congreso del Estado cuál fue el proceso de licitación que utilizó para designar a la empresa con la que se adquirirá el equipo, ya que el recurso proviene del Fortaseg.

Al ser cuestionada sobre este hecho la mandataria municipal dijo que le extraña el motivo de la demanda del diputado local del Partido del Trabajo, Mario Rafael González Castro.

Como ya no existen los delitos contra el honor (calumnias, difamación e injurias) en el catálogo de delitos del código penal de Sinaloa, se están yendo por el 335, que es el delito de imputación de hechos falsos y simulación de pruebas, que es un delito que se encuentra dentro del Título de Delitos contra la procuración y administración de justicia y que va dirigido a agentes y/o fiscales investigadores y se refiere a que estos imputen hechos falsos y fabriquen pruebas en las carpetas de investigación, para intentar ante el juez, a su vez, imputar algún delito a una persona.” En cuanto a la exigencia que hace el diputado para que ella explique ante el Congreso del Estado la forma en la que se licitó, aseguró que está dispuesta a presentarse.

Mira a mí me extraña la forma de proceder del diputado, sin embargo yo te digo, no estoy faltando a la verdad y aunque dudo mucho que esto vaya más allá de lo mediático, si se requiere ir y presentar pruebas yo estoy dispuesta a hacerlo, por mí no hay ningún problema.”

Leal López insistió en que el legislador ha querido ir más allá de las responsabilidades que implica su cargo de representación.

Yo no voy a caer en su juego, no le tengo miedo y la verdad es que si se me requiere yo ahí voy a estar, tengo pruebas suficientes y no temo mostrarlas.”