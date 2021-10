Diputado solicita informe de obras ejercidas en Guasave con el Ramo 33

Guasave, Sinaloa.- Con carácter de urgencia, el diputado federal Casimiro Zamora Valdez solicitó de forma formal y por escrito al síndico procurador un informe pormenorizado de todas las obras ejercidas bajo el Ramo 33, del 2018 al 21 de septiembre del 2021, en el municipio de Guasave, esto al estar próximos a aprobar el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2022.

El diputado le hizo la petición este lunes 18 a Efraín López Zavala, síndico procurador, y a Juan Ramón Bojórquez Cempoatl, titular del Órgano Interno de Control en Guasave, y considero prudente que en menos de una semana se le dé respuesta.

“En el caso de Guasave estamos solicitando y es un derecho que tengo como diputado que me establece la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política, en el que los presupuestos que autorizamos tenemos la obligación de informarnos en qué se está aplicando y en qué obras”.

Casimiro Zamora se dijo preocupado sobre el tema del colector pluvial proyectado para la zona norte, del otro lado del lateral de la carretera México 15, colindante con el nuevo hotel que se está construyendo.

“Debe ser del Ramo 33 esa obra, aunque la solicitamos a Conagua, debe de ser a través de Hacienda y dependiendo del Ramo 33”.

Hizo hincapié en que no se le ha entregado ningún informe donde se especifique en qué condiciones quedó la obra.

“Estoy preocupado porque no me han entregado si quedó o no terminado, yo sigo siendo integrante de la Comisión de Recursos de Obras Hidráulicas, y aunque no lo fuera estoy en el derecho de solicitar la información”.

Desde su función, Zamora Valdez declaró que es su distrito y jurisdicción donde puede exigir para que se lleve a cabo la obra pública.

“Pero en este caso queremos ver cómo están las cosas, qué tipo de obras se realizaron, cuánto es la inversión y qué obras son”, expuso.

El funcionario federal consideró que un tiempo prudente para darle respuesta es una semana, al ser información que está documentada y acopiada en las oficinas, pero de no entregarlo hizo de su conocimiento que procederá a llevar a cabo la petición para que las autoridades competentes investiguen el ejercicio de dichos recursos, con las correspondientes responsabilidades administrativas y que resulten para los funcionarios públicos con responsabilidad en el manejo de toda esta información.

Por su parte, el síndico procurador confirmó que será en cuestión de días que se haga entrega del informe donde se detalle todo lo ejercido con el Ramo 33. “Se la vamos a hacer llegar con todo y las especificaciones que él está pidiendo, para que él haga lo conducente”.