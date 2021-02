Director del ISSSTE de Guasave, descarta escasez de medicamento para diabéticos

Guasave, Sinaloa.- Rubén Chang Zamarripa explicó que algunos fármacos para diabéticos se llegan a agotar de forma momentánea, pero los martes llegan pedidos extraordinarios para abastecer al derechohabiente

Ante la inconformidad de derechohabientes diabéticos del ISSSTE de Guasave por la falta de medicamentos a principios de esta semana, el director del nosocomio, Rubén Chang Zamarripa, explicó que algunos fármacos se llegan a agotar, pero se les hace entrega de otros con la misma funcionalidad.

Descartó que se tuviera desabasto, pero sí el que se agoten algunas que con frecuencia están llegando de nuevo. “Hay muchos medicamentos para la diabetes, algunos se agotan pero hay de diferente procedencia pero que tienen el mismo efecto.”

Situación

A decir de María “N”, mujer de la tercera edad con domicilio en la zona rural del municipio, externó que no era una situación frecuente, y es hasta ahora en tiempos de pandemia cuando ha tenido algunos contratiempos para recibirlo, y para su ver el problema es que hace viaje especial al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, solo para surtir la receta, y el no regresar a casa con todo el medicamento implica el salir y arriesgarse de nuevo, al no tener un medio de contacto dónde informarse para saber si está todo lo que requiere para mantener su salud estable o de llegar al día siguiente el abasto de fármacos pospondría su salida por unos días.

Comprarlo en estos momentos no está en su presupuesto ni en el de otros que no les queda de otra mas que esperar.

Línea telefónica

El director del nosocomio dijo que los derechohabientes pueden comunicarse al 687872-22-30, y poder consultar si está en existencia el medicamento que requieren, pero por lo regular son los martes el día que llegan los pedidos extraordinarios.

Cambios

Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, se han hecho una serie de restricciones en la atención médica en el Instituto de Seguridad Social, esto con el fin de reducir el flujo en las instalaciones y evitar contagios de Covid-19.

En la actualidad, como medida preventiva se sanitizan las instalaciones durante dos veces al día y se recomienda a los pacientes que de tener dudas llamen al teléfono antes sugerido para aclaraciones.

