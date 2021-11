Director general de Conalep busca crecer en el estado de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- En lo que fue su primera visita al plantel de Conalep Guasave, el director estatal señaló que se está haciendo un análisis de las condiciones en las que se encuentran todas y cada una de las instituciones para detectar las principales necesidades que se tienen de manera particular. Añadió que uno de los principales objetivos que tendrá será el equipamiento completo de cada materia, así como el crecimiento en todo el estado.

Wilfredo Véliz Figueroa, nuevo director de la institución educativa indicó que como primera acción está el conocer las condiciones de los planteles, por lo cual se encuentra haciendo estos recorridos y detectando las necesidades para iniciar con las gestiones necesarias.

Añadió que el equipamiento será fundamental en su administración. “Lo que hemos encontrado de entrada es planteles muy bonitos en lo exterior, en lo que es el inmueble en la mayor parte de los planteles, pero nos falta equiparlos y esa va ser una de las prioridades en mi administración, equipar todos los talleres de cómputo, de mecánica, eléctrica, de refrigeración, equipar a todos los talleres, que cada materia tenga los elementos necesarios para que el maestro pueda desarrollar su cátedra y el alumno esté en las mejores condiciones para que aprenda y pueda salir con las capacidades necesarias para desarrollarse en la vida laboral”.

Leer más: ¡Bien merecido! Guasave tendrá nuevo departamento de Bomberos

Explicó que buscarán también renovar la imagen que la sociedad tiene de la institución, pues aseguró que Conalep es mucho más que una prepa y además tienen muy buena oferta educativa. “Nosotros somos más que una prepa, porque no nada más educamos para que el alumno tenga un certificado para seguir sus estudios superiores, sino que les damos un título profesional para que ellos puedan ingresar a la parte laboral, cosa que no te lo ofrece otra institución de educación media, somos algo más que eso, lo que pasa es que ha faltado que esto se dé a conocer ante la sociedad y tenemos carreras de mucha relevancia”.

El nuevo director de Conalep puso como ejemplo la carrera de Pilotaje de Drones, que es de auge y además muy relevante actualmente, en donde pondrán también especial énfasis para equiparla y consolidarla.

Véliz Figueroa señaló que se tiene una matrícula de casi ocho mil jóvenes en todo el estado, y reconoció que es necesario hacer que la institución crezca no solo en infraestructura, sino también a lo largo del estado. “Estamos bien en matrícula, andamos a nivel estado alrededor de 7 mil 920 jóvenes, pero en algunas partes no crecemos porque no tenemos más módulos, entonces nos vamos a meter fuerte en eso… Nos damos el lujo de rechazar a alumnos y no porque no los queramos sino porque no tenemos donde albergarlos”.

Leer más: Jumapag reconoce que en Guasave todo el sistema de drenaje está colapsado

Resaltó que buscarán la creación de más planteles en los municipios en donde aún no se cuenta con esta alternativa. “A Conalep le ha faltado crecer en infraestructura en módulos, pero también a lo largo del estado, somos solo 20 planteles, 16 y 4 extensiones, pero todos somos iguales, aunque nos falta crecer hacia Choix, a Sinaloa municipio, Cosalá y a muchas partes, porque Conalep es una buena opción y se va a buscar esa parte, quizá no ahorita, pero sí en el segundo año nuestra proyección es hacia allá”.