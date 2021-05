Dirigente del Satag en Guasave asegura que miembros del Statashg los están buscando

Guasave, Sinaloa.- La dirigente del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave aseguró que de momento se encuentran en pláticas con algunos miembros del Stashag, quienes los han recibido para escucharlos y expresarles sus dudas con el fin de cambiarse con ellos.

Célica Gaxiola Castro señaló que desde noviembre del año pasado quedó constituido el Satag, y desde ese momento y hasta el día de hoy se han encontrado en comunicación constante con los compañeros de la otra agrupación, invitándolos a formar parte del sindicato que ella lidera. “Todos, la verdad, nos reciben y nos escuchan”, destacó.

Reconoce que los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento cuentan con muchas dudas, dudas que ellos tratan de aclararles y resolvérselas a la brevedad posible. “Es más que nada el miedo, el miedo a dar el cambio y a creer que nuestro sindicato no es legal, por los comentarios que les hacen en el otro sindicato, pero nosotros tratamos de resolverles esas dudas y de darles esa oportunidad de que puedan tomar la decisión de venirse con nosotros”, comentó.

La dirigente sindical aseguró que la mayoría de las personas que se encuentran afiliadas al Stashag, quieren pasarse a formar parte del Satag.

Externó que en el Satag cuentan con aproximadamente 120 integrantes, pero la idea es seguir sumando miembros a esa agrupación. “Estamos en diálogo permanente con nuestros compañeros, y una mayoría de los que todavía están allá se encuentran a un paso de venirse con nosotros”, aseguró la líder del Satag.

Sobre los comentarios del dirigente del Stashag, donde asegura que el sindicato que ella dirige es el consentido, indicó que no se trata de ser los consentidos, ya que las prestaciones que están recibiendo son porque están en el contrato colectivo, las cuales no habían podido recibir durante el periodo de esta administración.

“Lo que son los retroactivos, los premios, uniformes y becas, son prestaciones que no habíamos podido recibir por los problemas legales en los que se encuentra el Stashag, ya que están ahorita en un juicio que les llevará bastante tiempo en resolverse, es por eso que a los del otro sindicato el Ayuntamiento no pueden darle esas prestaciones porque no cuentan con un comité ejecutivo y no cuentan con una administración legal”, reveló.

Gaxiola Castro comenta que no se trata de que unos sean consentidos y el otro no, ya que eso no tiene nada que ver, debido a que para el Ayuntamiento todos son trabajadores y todos tienen los mismos derechos y beneficios que salen en el contrato colectivo.