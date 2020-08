Disminución de Covid en Guasave es real, pero hay que extremar cuidados

Guasave, Sinaloa.- Aunque el reporte de casos de Covid-19 registrados ante la Secretaría de Salud en el estado pudieran ir a la baja, también hay datos de que la ciudadanía se está atendiendo y automedicando en sus casas, por eso no se aprecia un alto número de hospitalizados actualmente.

Esto según reportes de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, por lo que hicieron un llamado a la población a no automedicarse y reportar a esta dependencia los casos para su debido seguimiento.

“Hay mucha gente que se atiende con base en lo que le dieron a su vecino, a su tío o papás y que muchas veces no acuden a las unidades de salud, pero ellos saben por la información que se le brinda que ante cualquier problema que indique que vaya avanzando la enfermedad deben de buscar una orientación, la atención de un médico, de alguien que sepa cómo manejar el Covid”, expresó Silvia María Preciado Machado.

Atención

La jefa de dicha dependencia dijo que aunque se atiendan en su domicilio y vayan a la Jurisdicción por su tratamiento deben permanecer atentos al comportamiento de la enfermedad.

Estamos teniendo una tendencia a la baja, sin embargo tenemos que seguir redoblando esfuerzos porque esta enfermedad así se comporta, de repente empieza a bajar, la sociedad se relaja y puede haber rebrotes, entonces es muy importante seguir atendiéndonos”, solicitó.

“Aquí en Jurisdicción a diario estamos brindando tratamientos, le estamos dando seguimiento a las personas que presentan algún síntoma, con el objetivo de evitar un contagio familiar y eso es muy importante, a eso también podemos atribuir que no se están aglomerando en los hospitales, que el paciente ya no se complica tan fácilmente, al paciente le estamos dando un seguimiento y en alguna complicación que llega a presentar inmediatamente una valoración con un neumólogo o con un internista y eso es lo que nos está llevando a que el paciente no se complique y no se aglomeren en los hospitales.”

Solicitud

La representante médico hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso sospechoso al call center para que se le pueda dar el debido seguimiento sanitario.

“A través del Call Center se les está dando el seguimiento al 10 por ciento de las personas que presentan síntomas, se les toma la muestra y el hecho de que hayan estado bajando los contagios es por el trabajo que se está haciendo también, el paciente llega aquí a la Jurisdicción Sanitaria, se le toma la muestra, se envía a su casa porque se valora y si está en condiciones de recibir un tratamiento domiciliario así es”, expuso.