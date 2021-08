Docentes de Guasave dividen opiniones acerca del regreso a clases presenciales

Guasave, Sinaloa.- Tras un sondeo con maestros de distintos niveles escolares, sobre todo los de preparatoria y universidad de Guasave, coincidieron en que estaría bien que los alumnos ya regresen a las clases presenciales para el próximo ciclo escolar, ya que al estar en línea se crea un hartazgo tanto para docentes como para estudiantes.

En el caso de los maestros de primaria, comentan que no están de acuerdo con el regreso a las clases presenciales, ya que ponen en riesgo de contagio a los alumnos y ellos mismos, y por la situación en la que se encuentra no solo el municipio sino todo el estado con el rebrote de contagios, consideran que no es prudente volver aún.

Antonio Carvajal comentó que se podría empezar poco a poco con el regreso a los planteles, con horarios y un plan de estudios acorde a la situación.

El profesor de la UAdeO señaló que todos saben que el virus no se irá y que se tiene que aprender a vivir con él, y que las medidas de prevención ayudan para evitar contagios, por lo que mientras se respeten y se sigan no habrá problema.

“La gente tiene que entender que el virus no se irá, solo es cuestión de aprender a vivir con él”, señaló el profesor. Agregó que lo que se tiene que hacer es volver a la normalidad poco a poco.

Antonio García coincide en que está de acuerdo en que se lleve a cabo el regreso a clases, ya que los alumnos menores de edad que se contagian y caen en estado grave, son normalmente quienes tienen problemas crónicos.

El maestro de preparatoria destacó que con la sana distancia, con el cubrebocas y respetando las medidas señaladas para evitar contagios, sí ve aceptable el regresar.

“Claro que no regresará todo el grupo, porque así se tiene planeado, que sea de manera ordenada, primeramente, una parte e irla aumentando mientras funcione el no contagio”, resaltó.

Blanca Esthela Michel Chaparro manifiesta que no está de acuerdo con el retorno debido a las condiciones en las que se encuentra el municipio ahora con la pandemia, por lo que considera que no es prudente el regreso a clases presencial, ni escalonado, ni híbrido, ni tampoco dividido.

“Hay grupos de 45 alumnos, y se habla de tener a 22 niños en el aula juntos, en salones que miden 4x4, por así decirlo, lo cual hace imposible el mantener la sana distancia dentro de un aula”, declaró la maestra de primaria.

Reconoció que hay mucho riesgo de contagio para los estudiantes, los familiares y maestros, por lo que se le hace un riesgo el entrar a trabajar en este momento en el que Sinaloa es el único estado en rojo de todo el país.

