Don Antonio murió en Guasave por desnutrición y la indolencia del gobierno

Guasave, Sinaloa.- La historia de don Antonio pinta de cuerpo entero el abandono en que viven todas las comunidades indígenas de Sinaloa. El habitante de Jikapori tendría algunos 60 años, y hace unos 20 días su salud empezó a agravarse con vómito y a perder la fuerza de su humanidad.

Tras haber sido trasladado el pasado domingo al Hospital Integral de Sinaloa de Leyva, los médicos le diagnosticaron un severo cuadro de desnutrición y anemia ante el nivel muy bajo de hemoglobina y a los tres días fue trasladado al Hospital General de Guasave, donde ayer por la mañana dejó de existir.

“Da tristeza que los miren como animalitos, como la nada, ¿tú crees que en seis, siete meses no pueda tener capacidad el gobierno del estado para mandar un médico, una brigada?, yo no creo que tanta lana que gastan y malgastan no tengan capacidad para atender esas comunidades, se me hacen chingad... que no tengan voluntad y sensibilidad para atender a esta pobre gente y es indignante”, manifestó Román Rubio López, quien se había ocupado del traslado de Antonio para que se le diera atención médica.