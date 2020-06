Don Juan Gámez, 98 años de historias que contar

Guasave, Sinaloa.- Juan Gámez López nació el 24 de junio de 1922, en El Porvenir, Zacatecas, sin embargo, la vida lo trajo a Guasave desde muy joven y aquí encontró al amor de su vida con quien formó una hermosa familia.

Este día cumple 98 años de edad, y comenta entre risas que uno de sus sueños era ver publicada su historia en este periódico que lee desde que Guasave le dio la bienvenida.

Don Juan viene de una familia humilde, su padre, Gumersindo Gámez, era trabajador del ferrocarril, y su madre, Francisca López, hacía pan, jocoque y queso para vender en la estación y ayudarse con los gastos familiares. Juan ayudaba a cuidar el ganado de la familia, actividad con la cual también se ganaban el sustento.

Recuerda que sus papás le contaron que fue bautizado en el monte, a escondidas, pues en esos tiempos la religión estaba prohibida.

Otro de los recuerdos que tiene bien grabado en su lúcida memoria, es cuando las gavillas revolucionarias llegaron a su casa y se comieron todo lo que tenían.

“Yo estaba chiquillo, estaba arriba de un árbol y llegaron con tremendos rifles, qué les iba a decir uno, nada, así que se comieron todas las ‘gordas’ sin que pudiéramos siquiera detenerlos.”

Don Juan cuenta que debido a una sequía que duró casi cinco años la familia perdió todo el ganado y entró en una fuerte crisis. Él tuvo que emigrar a Torreón para trabajar, y fue ahí en donde conoció a un trailero que lo trajo a Guasave.

Así fue como llegué aquí, me quedaba en un hotel, fui haciendo muchos amigos y me invitaron a trabajar como operador de máquinas trilladoras y trabajé más de 30 años en eso, con don Agustín Arreola y Pedro Bórquez.”

En el trayecto de esos años, Juan conoció a Carmen Plata Pérez, la mujer que se convirtió en su esposa y en la madre de sus hijos Daniel, Luis, Ismael y Hortensia.

Dentro de todo lo que le ha tocado vivir, jamás pensó que también le tocaría esta pandemia, a la que enfrenta desde su casa, cuidándose, pero sin miedo.

Me cuido, pero no siento miedo, hay que aprender a vivir con esto porque no se va a terminar pronto, es algo que va durar quizá hasta el año que entra.”