Echan a andar sistema de agua en Ruiz Cortines

Guasave, Sinaloa.- El sistema de agua potable en Ruiz Cortines fue entregado la semana pasada. Desde octubre la Jumapag realizaba los trabajos de ampliación y rehabilitación con el que se beneficia a más de 10 comunidades cercanas a la zona.

Paula Gil Sandoval, gerente de la paramunicipal, señaló que ahora el trabajo que harán en el sitio será de concientización para que las personas paguen el recibo, pues indicó que por el servicio de mediana calidad que prestaban muchos usuarios se negaban a pagar lo correspondiente.

Problemática

“Durante todo este tiempo que duraron las labores de reparación la gente de Ruiz Cortines y de todas las comunidades que se abastecen con este sistema, que debo decir es muy grande, pagaban la mitad del recibo solamente. Les cobrábamos por llevar el agua a sus hogares únicamente.”

Gil Sandoval resaltó que los habitantes tendrán que colaborar pagando lo justo, pues de otra manera va a ser muy difícil mantener el buen funcionamiento del sistema.

“Hay una basta cartera vencida en esa zona, sin embargo no podíamos acudir a cobrarles con argumentos suficientes, pues el servicio no era de calidad, pero ahora ya no va a haber pretextos.” Cuando anunciaron la obra dieron a conocer que se invertiría en la estructura poco más de 15 millones de pesos, y que el equipo tendría capacidad de bombear 200 litros por segundo, con lo que el suministro de agua potable quedaría resuelto en lugares que por muchos años padecieron por el vital líquido.

“Estamos cumpliendo con nuestra parte, ahora toca que ellos respondan a este compromiso con el pago puntual y es lo que buscaremos.”