Eduardo Cruz:: “Las drogas no es lo mío y en eso se basa mi proyecto”

Guasave, Sinaloa.- Durante la tercera reunión del Programa Rescate Joven que se realizó en el Centro Cultural, se presentó el videoclip Rescatando Jóvenes, donde Eduardo Cruz y Jesús Rosario Rubio son los autores de la letra, la cual es un llamado a crear ambientes de paz y de hacer conexión con las nuevas generaciones.

Hoy es Eduardo, de 17 años de edad, de la colonia 24 de Febrero, de la comisaría de Gabriel Leyva Solano, quien comparte el porqué se une a las acciones del IMJU, en coordinación con la asociación Inspirarte y la Agenda 2030 de la ONU, con el fin de contrarrestar el problema de adicciones a las drogas que hoy tiene envuelto entre un 75 y 80 por ciento de los adolescentes y jóvenes en su barrio, a decir por el estudiante.

Inquietud

Eduardo cursa la preparatoria en el Cbta 260, del ejido El Tajito, y se gana la vida en las labores del campo. Fue hace algunos años atrás que nació su gusto por el freestyle, se caracteriza por ser rap creado en el momento, improvisando a la vez que se rapea, expresando lo que se ve o lo que se siente, sin dejar de clavar las palabras sobre un ritmo y a la fecha lo sigue siendo.

Fue hace dos años que empezó a hacer algunas acciones con sus amigos, vecinos o personas de su colonia que empezaron a consumir sustancias nocivas para la salud, entre lo principal entablar una charla, escucharlos, hacerles saber que hay otra vida fuera de las drogas, cuidarlos y hacerles sentir que hay personas a las que sí les importan y quieren que estén bien y luchando por sus sueños. Compartió que no ha consumido drogas pero estuvo en una etapa de depresión en la cual intentó privarse de la vida y fue gracias a que unos tíos le enseñaron otro camino de fe que vio la vida de otra manera y llena de esperanza para luchar por sus sueños.

¿Cómo nace tu inquietud por ayudar a quienes consumen drogas?

Todo nació por una novia que tuve, cuando la conocí ella tenía algo serio con el consumo de cristal, y tambien por algunos de mis primos.

En el caso de ella el tiempo que estuvo conmigo las dejó pero ella se fue de aquí, y ya no sé más porque no tuve comunicación frecuente con ella.

¿Qué haces para tratar de ayudarlos?

Uno trata de darles apoyo de diferentes formas pero muchas veces necesitamos solo un poco de atención, cariño y comprensión, y eso es lo que hago con los chicos. Les doy la seguridad de que en verdad sí son importantes en la entidad en donde estamos.

¿Has probado algún tipo de droga?

No, nunca, las drogas no son lo mío y nunca lo serán.

¿Desde qué edades has detectado que empiezan a consumir?

De los que he tenido la oportunidad de tener contacto, el más chico ha sido de 14 años, pero en el barrio se pueden encontrar incluso más pequeños.

¿De depender de ti, qué te gustaría que cambiara en tu entorno?

De todos los cambios que quiero no sé ni cuál escoger, pero los ambientes de paz es uno de ellos.

¿Cuál es el proyecto en el que te gustaría aterrizar?

El proyecto que quiero se basa en rescatar jóvenes de distintas edades, los cuales estén en los problemas de las drogas o que tengan problemas emocionales.

Sería un tipo de centro de rehabilitación para lo que es la comunidad y más que nada esto no lo quiero hacer con el fin de que las personas me paguen cantidades excesivas de dinero, como en otros lugares, sino para que se den cuenta que juntos podemos tener un cambio, sin tener que internar a nuestros adictos, porque la verdad siempre lo he dicho, un centro de rehabilitación no te ayuda como lo imaginamos.