¡Ejemplo! Violeta de Guasave es madre de tres hijos y una guerrera contra el cáncer

Guasave, Sinaloa.- “El cáncer no sabe de meses, de días, de fechas, ese llega sin pedirte permiso y te arrebata”, son las palabras de Violeta Zambada Ávila de Guasave, acompañada de una imagen de ella sin cabello y cubriéndose el pecho, donde ahora porta una cicatriz tras extirparle el seno al ser diagnosticada con cáncer de mama en grado avanzado dos, el 11 de octubre del año pasado.

Con 35 años de edad y tres motores de vida por quien luchar, Violeta se aferró a la vida, y hasta hoy se ha convertido en un ejemplo de inspiración por su positivismo, transformar la adversidad en reflexión, para vivir un día a la vez basada en su fe en Dios, amor y paz.

Fue en marzo del 2020 cuando Violeta se detectó una bolita en el seno izquierdo y lo dejó pasar, no pensó que se tratara de algo con importancia sino al contrario, estaba confiada en que sería algo que se le quitaría con los días, pero al ver que no ocurrió se hizo un chequeo médico hasta en septiembre y días después le dieron los resultados. De ahí inició su lucha contra el cáncer.

Ahora y después de meses de ganar batallas describe al cáncer como un proceso doloroso, complicado, donde en realidad no se sabe si se va a sobrevivir y pasar la prueba, pero también un camino de mucha fe, donde entra en juego el optimismo, las ganas de vivir, la fe en Dios, el amor por la familia, por los hijos, en el cual aprendió a vivir de manera diferente.

“Cuando yo me entero de la enfermedad lo primero que pasó por mi mente es me voy a morir, no voy a resistir, no voy a tolerar el tratamiento. Tenía miedo, angustia y mucho llanto, y mis sentimientos se partieron en pedazos, pero entendí y entiendo que son procesos que llegan a tu vida por una razón.”

La hoy paciente oncológica compartió que por decir luego me checo, le tocó, y hoy busca crear conciencia entre las mujeres para que se exploren antes de que les toque.

El 30 de abril del año en curso fue su última quimioterapia. Fueron 30 radiaciones las que recibió y el 16 de junio las concluyó. Un proceso agotador pero que no logró arrebatarle la sonrisa a Violeta.

Fue enfrentarse a un proceso de angustia. Después de las quimioterapias el ánimo decae, el apetito y la tristeza invaden, pero con el paso de los días sabía que eso desaparecería y todo mejoraría, señala. Sus tres hijas: Valeria, de 15 años, Rosa María, de 10, y Coeli, de 7, así como su mamá Rosa, son su mayor inspiración para luchar y no rendirse ante un diagnóstico que cambiaría el rumbo y sentido de la vida. “Estas cuatro personas fueron cruciales en mi vida. Recuerdo que las miraba y no debía flaquear.”

Ahora está en un proceso que se le llama vigilancia, y durante un año cada tres meses a partir de que terminaron las radiaciones, deberá someterse a chequeos, y de seguir todo bien se irá extendiendo la revisión cada seis meses, una vez que transcurran cinco años será considerada una sobreviviente de cáncer, pero para ella ya lo es desde que pudo salir viva del tratamiento.

Con la llegada del cáncer a su vida las prioridades en este momento son otras. Antes dedicaba más horas a trabajar y descuidaba a lo más preciado que tiene en su vida, que es su familia, y ahora eso y muchas otras cosas cambiaron. La prioridad son sus hijas y su mamá, con quien busca aprovechar cada momento.

Siempre tuvo amor propio y autoestima positiva, pero el cáncer vino a potencializarla. A un año del devastador diagnóstico, hoy se siente más plena, afortunada y con ganas de seguir en la lucha hasta la victoria.

Recomendó, a hombres y mujeres sin importar edad, explorarse, ya que el ser diagnosticado de forma oportuna es considerado como una alta garantía de sobrevivir.

En esta travesía buscó ayuda en muchos grupos de sobrevivientes de cáncer que han sido un respaldo de fortaleza como Fuerza para tus manos (GAMA), CM Nueva Esperanza, Grupo Reto, y familia del grupo Alanon.