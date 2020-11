Ejidatarios advierten bloqueo de obra del puente en Guasave

Sinaloa.- Inconformes con el Gobierno del Estado de Sinaloa y del municipio de Guasave por no haber cumplido los acuerdos que se hicieron para ceder espacio para la construcción del puente elevado del río Sinaloa, ejidatarios se plantaron ayer en la obra y advirtieron que bloquearán los trabajos si no atienden su inconformidad.

José de Jesús Moreno López señaló que del millón 800 mil pesos que se había acordado que les darían como indemnización, no les entregaron a muchos de ellos ni un solo peso.

Manifestación

“De momento es una manifestación pacífica en razón de que nos sentimos ofendidos y engañados por parte de tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno municipal, del Tribunal Agrario y de nuestros propios compañeros que han sido dirigentes del ejido, porque se han convertido nuestros compañeros, principalmente Carlos Loredo”, manifestó.

“Ahorita estamos aquí porque en el asunto del puente del río hubo acuerdos con el Gobierno municipal y el Gobierno del Estado. Primeramente ofrecieron un millón 500 mil pesos, se consiguieron 300 mil pesos más, pero se vienen asuntos de la campaña del ejido, y le pedimos a la presidenta municipal que no entregara el dinero hasta que hubiera nueva directiva, y ella se empeñó en entregarlo, y lo entregó”.

Ilegalidad

Con ese dinero, acusó, compraron votos y hubo dispendio de recursos, pero no se hizo una entrega equitativa como indemnización.

También señaló que están inconformes con el proceso que se ha tenido en la donación de un predio del canal 29 al Hospital General, aun cuando hay un litigio sobre ese lote.

“Sabemos que hay juicios y medidas cautelares que se están violando y que si van los compañeros que traen los juicios ante el Tribunal Agrario no se los quieren hacer valer, entonces para nosotros el Tribunal Agrario no nos está sirviendo de nada”, acusó.

Incumplimiento

Señaló que desde la Administración pasada en una visita del gobernador lo abordaron, y él se comprometió a “no tomar un terrón del ejido Guasave si no estaba de acuerdo la asamblea”, y que la construcción del puente es una muestra de que sí se hizo.

“Si no se nos atiende, pues vamos a detener esto (obra), que no se trabaje y donde sea que tengamos que intervenir lo vamos a hacer, y le decimos a todo el ejido que no sean tontos, que ya está bueno de que nos estén viendo la cara”, manifestó.

Desvío de recurso

Cuando se hizo entrega del recurso al ejido estaba en la dirigencia Pedro Loredo, y quien ganó la elección fue Tomás Acosta, de quien se sospecha entregó recursos ilegalmente durante la contienda.

Entre la indemnización del río y del canal 29 dijo que tenían que haber entregado 42 mi 900 pesos a cada ejidatario, y solo entregaron mil 500 pesos del canal 29.

Falta transparencia

Por su parte, Antonio Ruiz Pardini señaló que lo que está haciendo el actual presidente del comisariado ejidal está muy mal, y prueba de ello es la impugnación que hubo al acta de elección, por lo que cualquier trámite que haga carece de validez.

“Que se deje la presidenta, los líderes del ejido, de echar mentiras. A la gente ya la embabucaron muchos años. Tenemos más de nueve años sin comisariado. Todos han sido impugnados, pero como las autoridades se prestan para muchas cosas, pues ahí están las consecuencias”, acusó.

“Aquí dieron un millón 800, se perdieron 300, y el millón y medio lo utilizaron para comprar votos, y lo que quiero es que muestren un avalúo, cuánto vale un terreno aquí porque para regalar, tenemos coraje porque han hecho las cosas con los pies”.