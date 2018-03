Ejidatarios advierten parar obra del Aceitunas si no hay soluciones

Guasave.- Argumentando que el Ayuntamiento ha incurrido en incumplimientos, ayer ejidatarios de Guasave intentaron parar los trabajos en la obra que se proyecta como el bulevar Aceitunas. Fue pasado el mediodía, después de una serie de reclamos, donde se detonaron los gritos y por momentos las burlas, cuando acordaron con el jurídico retirarse del lugar pero estableciendo que para el sábado o domingo se les dé una fecha del arribo de los evaluadores que determinarán el valor de los terrenos, pero de no tener respuestas se plantarán en la vía en mención e impedirán que se continúen los trabajos.

Reclamo

Antonio Ruiz Pardini, presidente del comisariado ejidal, rodeado de al menos 30 manifestantes, de los 300 que conforman su comité, se plantaron en el bulevar Aceitunas para exigir que avancen en las gestiones de la expropiación de los terrenos.

Rigoberto Leonel Ramírez, parte de los inconformes, señaló que ante la negligencia por parte del Ayuntamiento y la falta de respuestas favorables, se ven obligados a plantarse y a exigir acuerdos a las autoridades, o de lo contrario impedirán que sigan avanzando.

Propuesta

El jurídico del Ayuntamiento, Jesús Cecilio Pardini Sandoval, les recordó a los protestantes que al acuerdo al que habían llegado es que iniciarían los trámites de expropiación y que no queda otra más que esperar y cuando se les indique que estén en revisión se trasladarán a la Ciudad de México.

“Allá en México lo que nos explica el abogado es que todo lleva un trámite, en cuanto esté la primera revisión nos vamos con la comitiva que ustedes quieran.”

Pardini Sandoval reiteró que los ejidatarios van a recibir su pago en su momento.

“Sobre el pago que se les va hacer no tengan pendiente, va a llegar en su momento, en lo que podemos trabajar y se los repito, es sin apresurarnos. Yo ya me cansé de decirles una y otra vez que si no quieren hacer las cosas en equipo, bueno nosotros también tenemos las herramientas para meterlos a la cárcel, porque lo que están haciendo es ilegal”, finalizó.

Francisco Miguel Retamoza, director de Obras y Servicios Públicos, señaló que el Ayuntamiento está buscando la manera de indemnizar a los miembros del Ejido Guasave por el terreno que corresponde al canal Aceitunas, por ello puntualizó que peritos federales acudirán a valuar el precio de los mismos para realizar la expropiación.

“Estamos corriendo con este trámite, lo que nosotros buscamos es que a ellos se haga lo justo y conforme a la ley.” Puntualizó que ha habido una serie de malos entendidos, pero que no buscan enemistarse con el núcleo.