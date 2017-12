Ejidatarios paran maquinaria en el canal Aceitunas

Guasave, Sinaloa.- Alegando ilegalidad en la directiva que representa al Ejido Guasave y por lo tanto los acuerdos tomados, entre ellos ceder los terrenos ganados con el canal Aceitunas, miembros de este núcleo ejidal pararon ayer la maquinaria para evitar la construcción del bulevar.

Los trabajos en este terreno que un tiempo fue canal de riego habían iniciado apenas el martes y ya ayer la retroexcavadora y camiones de volteo permanecían parados tras la intervención de los ejidatarios.

En la construcción de este bulevar se proyectó invertir 27 millones de pesos y abarcaría desde el bulevar Ruiz Payán hasta la calle Mazatlán, en el sector poniente de la ciudad.

Ilegalidad

Antonio Ruiz Pardini, representante común, manifestó que la asamblea en la que se aprobó la cesión de dichos terrenos fue ilegal porque se ocupaba la asistencia de más del 50 por ciento de los ejidatarios y solo estuvieron cerca de 300, de más de mil 100 que son en total.

Refirió que como miembros del Ejido no saben los acuerdos que tomaron para hacerlo, ya que no conocían ningún documento legal que amparara estos trabajos y en cambio ellos traían unas medidas precautorias otorgadas por la impugnación de la directiva. “Queremos saber por qué motivo y causas comenzaron sin tomarnos en cuenta, dicen que en una asambles pero fue una asamblea ilegal porque para que se deshaga el Ejido de un bien se necesita hacer una asamblea tipo especial del 50 más uno, mientras no, es un robo el que están haciendo”, acusó.

Comprobación

Los ejidatarios exigían el documento o convenios que se hicieron en torno a este predio y dijo que si les convenía lo avalarían pero que de no ser así mantendrían firme su rechazo. “Que nos paguen lo que nos toca a cada uno y ahí les dejamos libre, que paguen una indemnización”, pidió uno de ellos.

Medidas

Por su parte, Jesús Moreno, otro ejidatario, señaló que desde hace muchos trienios la directiva del Ejido ha cometido irregularidades y por ello hay varios juicios ante el Tribunal y de esa manera pretenden seguir actuando fuera de la ley, pues el representante no ha sido reconocido legalmente como presidente del comisariado ejidal.

Dijo que las medidas precautorias emitidas son para proteger todos los terrenos del Ejido tanto del canal 29 como todas las propiedades y que mientras no se termine el litigio no pueden disponer de ellos.

“Para mí el crecimiento de Guasave es importantísimo, nosotros no vamos por dinero, vamos por justicia, por qué no esperaron a que terminaran los juicios, no pueden decir el comisariado ejidal me los regaló (terrenos), quién es él para hacerlo, ni siquiera su parcela, todo se ha venido fuera de la ley y no se vale esto, por eso estamos inconformes.”