Ejidatarios paran obra en el Aceitunas

Guasave.- Alegando ilegalidad en la directiva que representa al Ejido Guasave y por lo tanto los acuerdos tomados, entre ellos ceder los terrenos ganados en el canal Aceitunas, miembros de este núcleo pararon la maquinaria para evitar la construcción de un bulevar.

Los trabajos habían iniciado apenas ayer y ya hoy la retroexcavadora y camiones de volteo permanecen parados.

En la construcción de este bulevar se proyectó invertir 27 millones de pesos y abarcaría desde el bulevar Ruiz Payán hasta la calle Mazatlán, en el sector poniente de la ciudad.

PROBLEMA

Antonio Ruiz Pardini, representante común, manifestó que la asamblea donde se aprobó la cesión de dichos terrenos fue ilegal porque se ocupaba la asistencia de más del 50 por ciento de los ejidatarios y solo estuvieron cerca de 300, de más de mil 100 que son en total.

"No es legal, nosotros traemos las medidas que nos otorgó el Tribunal Agrario y no nos vamos a retirar si no traen documentos que demuestren que es legal lo que pretenden hacer", manifestó.