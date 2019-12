Ejidatarios piden al Ayuntamiento pague indemnización por terrenos del Puente Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de ocho integrantes del Ejido Guasave se presentó esta mañana en el sitio donde se lleva a cabo la construcción del puente Sinaloa, para hacer público su descontento ante el incumplimiento por parte del Ayuntameinto y gobierno del estado al compromiso de pago de una hectárea y media de predio que es propiedad del núcleo ejidal.

José de Jesús Moreno López, detalló que por la vía legal se abrieron dos expedientes, 705/2018 y el expediente 060/2018, que involucra al gobierno municipal y al gobierno del estado con las obras de la construcción del bulevar Aceitunas y la construcción del puente Sinaloa.

Explicó que el juicio ya estaba en caso periciales porque por parte del Ayuntamiento no se presentó nadie a defender el caso durante el gobierno de Diana Armenta, tampoco gobierno del estado aún cuando habían sido notificados por parte del Tribunal Agrario.

Cuando Aurelia Leal asumió el cargo como alcaldesa el jurídico Julio Iván Villicaña se presentó, así como Raúl Flores Álvarez de gobierno del estado.

El Tribunal pide llegar a un acuerdo conciliatorio lo que solicitan es que los tomen en cuenta antes de hacer futuras obras en terrenos del Ejido Guasave, así como que se les de una indemnización económica por el terreno de una hectárea y media que les están quitando por la construcción de la obra.

Nosotros queremos que el Ayuntamiento pague lo que se comprometió, ellos nos ofrecieron un millón y medio de pesos pero les dijimos nosotros que es muy poco, porque nosotros tenemos gastos por las cuestiones legales, además sabemos que esta zona tiene un valor mucho más alto que lo que ofrecen.”

Aunque no han realizado acciones radicales, señalan que no descartan llevarlas a cabo si no reciben atención a su demanda.