Ejidatarios se amparan y se traba obra para el HG

Guasave, Sinaloa.- Apesar de que ya se había logrado la permuta de un terreno a cambio del espacio que está ubicado frente al Hospital General de Guasave, perteneciente al Ejido Guasave, un grupo de ejidatarios recurrió al amparo, y la pavimentación de los accesos al nosocomio se trabaron una vez más, indicó la alcaldesa.

En la obra se invertirán siete millones de pesos, señaló el director de Obras y Servicios Públicos, quien añadió que ya se tiene todo listo para iniciar con los trabajos, pero el problema con los ejidatarios los mantendrán detenidos.

Trabas

La presidenta municipal, Aurelia Leal López, informó que aunque no fue la directiva, sí fue un grupo mayoritario el que decidió ampararse, por lo que no pueden continuar con la obra para el Hospital General. “El Ejido Guasave como cada individuo tiene derechos y ellos recurrieron al amparo de justicia, algunos ejidatarios, no precisamente la directiva... Sin embargo estamos ahorita a reserva de ver qué resuelve el Juzgado de Distrito, pero nosotros ahí ya les cedimos esa parte al Hospital General y vamos a seguir en eso.”

Leal López manifestó que ante la situación, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, le pidió su ayuda para solucionar el conflicto y poder mejorar los accesos al nosocomio.

Al ser cuestionada sobre los posibles enfrentamientos que pudieran presentarse, la munícipe señaló que por parte de la administración no van a encontrar eco para hacerlo y que le seguirán apostando al diálogo.

“El gobernador nos encarga que le ayudemos, aunque va a haber cambio de directiva, pero yo creo que no va a haber cambio de actitudes de algunos líderes; con nosotros no van a encontrar ese eco de enfrentarnos, nosotros vamos a ir siempre con la negociación y con el diálogo.”

Inversión

Por su parte, el director general de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, detalló que la inversión en dicha obra es de siete millones de pesos, y recalcó que el municipio ya tiene todo, sin embargo no se podrá continuar debido al problema que se suscitó.

Tenemos todo, son alrededor de unos siete millones de pesos en la escuadra, que es la calle de enfrente al Hospital General y lo que va del bulevar Bátiz al canal Diagonal, que es proteger los accesos al inmueble.”