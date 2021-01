El 2021 inició bien para los restauranteros de Las Glorias, Guasave

Guasave.- A pesar de que este año el repunte de las ventas en restaurantes de playa Las Glorias y Boca del Río en el municipio de Guasave, Sinaloa, inició un poco más tarde de lo usual, los comerciantes reportan un buen cierre de año y un inicio con el pie derecho en cuanto a la afluencia.

Lo anterior lo informó Mónica Leyva, gerente del restaurante El Profe, ubicado en el destino turístico. La líder dijo que regularmente es a partir del 18 de diciembre cuando comienza la temporada alta para ellos, sin embargo en este atípico año la afluencia incrementó a partir del 25 de diciembre.

“Podemos decir que nos ha ido muy bien gracias a Dios, a pesar de todo lo que sucedió este año y aún con la incertidumbre que traíamos por no saber cómo se comportarían las ventas de este fin de año, pero nos fue muy bien, cerramos bien el 2020 y hasta ahora, (ayer) hemos tenido mucho trabajo.”

Debido a las condiciones sanitarias desde que se les permitió abrir los establecimientos se les puso límite en el mobiliario para atender, por ello en estas fechas les hicieron falta mesas para los comensales.

“Hubo gente a la que no pudimos atender porque no tenemos mesas suficientes, ahora con lo de las reglas para evitar contagios nos pusieron límite y nosotros optamos por retirar parte del mobiliario, eso nos causó que no pudiéramos dar espacio a la gente que se acercó con intención de comer, pero pues es parte de lo que nos toca acatar y son condiciones que los clientes también comprenden que no dependen de nosotros.”

Detalló que hubo quienes esperaron turno, aunque por otro lado también hubo pérdida de algunas ventas.

“En general los establecimientos tuvimos buena afluencia, las mesas disponibles se nos ocuparon y pues esto nos sirve para tener un poco de movimiento luego de un año muy complicado para todos.”

Agregó que del 25 hasta ayer las ventas se mantuvieron altas, solo el 31 de enero fue cuando tuvieron menos comensales.

La empresaria restaurantera realizó un llamado a la población para que cuando los visiten colaboren con el acato de las recomendaciones para prevenir contagios de Covid-19.

“Nosotros les hacemos llamado a la población para que entre todos nos cuidemos, aquí cuando vienen nosotros cuidamos las medidas sanitarias, facilitamos la sana distancia, preparamos los alimentos con mucha higiene y portamos el cubrebocas en todo momento.

La invitación es a que ellos también nos cuiden a nosotros, esto es una cadena y entre todos tenemos que preservar el orden, ya debimos aprender bien cómo debemos cuidarnos para prevenir.”

Aunque el pronóstico de las autoridades sanitarias es que en este mes se pudiera presentar un repunte de casos, dijo que esperan que esto no ocurra, pues sería perjudicial para el sector y complicaría más la cuesta de enero.

“Esperemos que no se cumpla ese pronóstico, que ya no haya un repunte, porque necesitamos que este año sea menos complicado que el 2020."