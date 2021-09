El 25% de los empleados del Ayuntamiento de Guasave no han presentado el certificado de vacunación

Guasave, Sinaloa.- Aunque se les dio una prórroga a los trabajadores del Ayuntamiento de Guasave para presentar el certificado de vacunación, tras la indicación de la alcaldesa, el 25 por ciento de los empleados aún no cumplen con el requisito, señaló el oficial mayor.

El funcionario explicó que son trabajadores de áreas que particularmente andan en las calles y están en la espera de que los encargados les hagan llegar el oficio con el personal vacunado.

Jorge Humberto Hernández Escobedo, oficial mayor, indicó que aunque todavía no tenían toda la información completa, hasta el día de ayer faltaban de recibir los certificados de vacunación de aproximadamente el 25 por ciento de los trabajadores.

Explicó que se trata de empleados principalmente de la Dirección de Servicios Públicos y de al menos seis sindicaturas, señalando que no han recbido la documentación, pero es posible que el encargado del área ya la tenga y no la haya entregado aún.

“Hay unas áreas que todavía no me han traído ningún oficio en donde me están notificando, sobre todo en sindicaturas y el área de Servicios Públicos que es muy grande, pues son alrededor de 400 empleados, así que todavía no tengo la información correcta, pero faltaría como un 25 por ciento más o menos de todo el personal.”

Hernández Escobedo informó que esta quincena todavía no se actuará, pues están conscientes de que oportunidad de que se vacunen los que faltan de hacerlo ya no hay, por lo que esperarán la documentación restante para una vez que se tengan los números completos valorar con la alcaldesa las acciones que se tomarán al respecto.

“Como sabemos que la mayoría de la gente trabaja en las calles, los de Servicios Públicos, pues no queremos ser injustos, entonces esta quincena todavía no actuaremos de ninguna manera, ya que tengamos las cantidades reales lo veremos con la presidenta para saber qué decisión se va a tomar, porque ya va a ser muy difícil que se vacunen”.

Ya se había dado una prórroga hasta el 31 de agosto para que los trabajadores de la comuna presentaran su certificado de vacunación, una vez que la alcaldesa declarara que quien no lo tuviera sería despedido.