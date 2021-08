El 60% de empleados de la comuna de Guasave ha cumplido con vacunación contra Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Tras las declaraciones que hiciera la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, sobre le exigencia del certificado de vacunación contra Covid-19 a los empleados del Ayuntamiento, el oficial mayor informó que hasta el momento el 60 por ciento del personal ya ha entregado dicho documento.

Añadió que mañana es la fecha límite para comprobar que los trabajadores ya cuentan con la vacuna contra el Covid-19.

Avance

Jorge Humberto Hernández Escobedo, oficial mayor, informó que se ha tenido buena disposición de los trabajadores respecto al tema y que el 60 por ciento aproximadamente ya ha entregado el comprobante de que cuentan con la vacuna contra el Covid-19, tal y como lo está pidiendo la alcaldesa.

“Llevamos un 60 por ciento del personal que ya nos ha traído su comprobante, algunos han traído su certificado y otros solamente el comprobante que te dan cuando te vacunan pues han tenido problemitas con el sistema para poder imprimir el certificado, pero hemos tenido muy buena respuesta hasta ahorita.”

El funcionario detalló que es mañana la fecha límite y ese mismo día se verificará quiénes son los que no entregaron el certificado para analizar cada caso.

“El miércoles es cuando ya vamos a ver bien, dependiendo de todos los certificados que nos traigan y ya vamos a saber quiénes nos faltaron y ya vamos a investigar caso por caso para ver qué pasa.”

Hernández Escobedo consideró, ante la buena respuesta que se ha tenido hasta el momento, que serán pocas las personas que no cuenten con el biológico, y enfatizó en que cada uno de los casos se analizará antes de tomar acciones.

“Yo calculo que no van a ser muchas las personas que no se hayan puesto la vacuna, pero repito, vamos a analizar cada caso porque sí hay situaciones que quizá no se lo permitieron, algunos por enfermedad, algunos porque estaban de vacaciones, y por ello hay que ver cada caso. Nosotros llegamos a saber de gente que no querían vacunarse, sin embargo terminaron haciéndolo.”

Leer más: Alcaldesa de Guasave asegura que todos sus funcionarios cumplen con la Ley Orgánica Municipal

El oficial mayor recalcó que la indicación es proceder al despido y se cuenta con el recurso para hacerle frente a los finiquitos que pudieran darse por esta causa, aunque explicó que solo será cuando por actitud, el trabajador haya decidido no vacunarse.