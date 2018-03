El CIJ actúa ante alto índice de iniciación en drogas

Guasave, Sinaloa.- Ante la detección de un alto índice de jóvenes de nivel secundaria que inicia su contacto con las drogas, principalmente con la mariguana, el Centro de Integración Juvenil en Guasave inició una serie de programas de prevención que abarcará todos los planteles educativos.

Los trabajos preventivos están formados por charlas y talleres distribuidos en varias sesiones.

Programa preventivo

La directora del Centro de Integración Juvenil, Mayra Guadalupe García Camacho, detalló que hacía muchos años que no se presentaba una situación de iniciación en las drogas como la que se está detectando actualmente. “Es preocupante porque es una situación que no habíamos identificado años anteriores, una situación que no se había presentado con tanta frecuencia y en varias escuelas a la vez, por eso hemos iniciado con este programa de prevención enfocado a jóvenes de secundaria, pues es la población objetivo del Centro por ser el sector más vulnerable”, señaló Mayra Guadalupe.

La directora manifestó que son jóvenes de 12, 13 y hasta 17 años los protagonistas de estos casos que están siendo atendidos por el CIJ, y destacó el hecho de que las autoridades educativas y los padres de familia estén poniendo empeño para atender estas situaciones, por ser un momento decisivo para evitar una adicción más fuerte. “Las autoridades educativas están detectando y canalizando a los jóvenes, eso es fundamental pues van iniciando apenas el contacto con sustancias ilícitas y es cuando se está a tiempo de prevenir una adicción”.

García Camacho detalló que la atención que se está brindando a los jóvenes en las instituciones es de entre ocho y 12 sesiones de trabajo, de una hora y media cada una con el objetivo de retardar el primer contacto con drogas. “El obejtivo de esto es retrasar le edad de inicio porque sabemos que entre más tarde una persona en iniciar en consumir alguna sustancia, es menos la probabilidad de generar una adicción”.

El llamado

Los síntomas que presenta un joven que va iniciando en el consumo de mariguana o alguna otra sustancia ilegal son muy similares a los presentados al iniciar la adolescencia, es por ello que Mayra Guadalupe hace el llamado a todos los padres a detectar y atender los cambios de ánimo, la deserción escolar, materias reprobadas y cambios de humor drásticos.

“Se suelen confundir los síntomas, y los padres en la creencia de que se le pasará por ser la edad de la adolescencia pudieran estar dejando pasar el tiempo y para cuando se atienda el problema ya pudiera existir una adicción fuerte. Los jóvenes están viviendo un tiempo de excesos, tienen todo al alcance y la permisividad de los padres también es un detonante para el inicio del consumo”, finalizó la experta.