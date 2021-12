El DIF de Guasave atiende a Emmanuel y brinda cita para el psiquiatra

Guasave, Sinaloa.- Tras hacer pública su preocupación y temor al ir en aumento las crisis de su hijo Emmanuel Méndez Cota, diagnosticado con esquizofrenia, de acuerdo con lo dicho por su mamá, el DIF de Guasave hizo contacto con la familia de Corerepe para brindar apoyo y canalizarlo con un especialista. Ninfa Elenes Montoya, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, confirmó que para este próximo martes se le agendó una cita con el psiquiatra del Hospital General para su valoración, se le dieron dos despensas a la familia y el caso se emitirá también a la Dirección de Salud Municipal para la posibilidad de dotarle medicamento, según sea necesario.

La madre de familia de bajos recursos tiene su domicilio en la comunidad El Cocodrilo, en el ejido Corerepe, donde vive con 10 familiares más entre ellos Emmanuel, por quien está preocupada, por si ella llega a faltar. Buscaron llevar el caso al psiquiátrico de Hermosillo, pero por falta de recursos no lograron hacer nada, e incluso la falta de dinero para comprar los medicamentos es el principal factor por el cual no sigue el tratamiento.

Gracias a las donaciones de ciudadanos a un programa de radio se le dotó de Fenitoina 100 miligramos, Valproato de Magnesio, que debe ingerir Emmanuel dos cada ocho horas, y Olanzapina, 10 miligramos cada 24 horas, esto con base en la indicación médica generada el 11 de octubre del 2021. Marisela Cota, de la tercera edad, dijo que está buscando los medios para llevar a su hijo al médico. Carro no tienen y no se siente segura el transportarlo en camión porque desconfía de una reacción de Emmanuel, a quien no le gusta salir de su casa y pasa su día haciendo hamacas de mecate o en un cuartito de tarimas que le construyeron afuera de la casa por el bienestar de todos.

Leer más: CFE en riesgo de dejar de existir debido a la reforma eléctrica, revela diputado de Sinaloa

Marisela Cota había externado que debido a una crisis de agresividad que tuvo su hijo de 39 años de edad tuvo que recurrir a solicitar apoyo a la Policía Municipal y ser detenido y resguardado en barandilla de Ruiz Cortines, en lo que se tranquilizaba. Al día siguiente empezó a buscar ayuda de forma urgente, por temor a que su hijo pudiera agredirlos. Ante lo narrado y la situación de la mujer se inició a dar el apoyo.