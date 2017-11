¡El Debate te regala tres viajes gratis en Uber!

Cada vez son mas las personas que gozan de este servicio que ha llegado para falicitarnos la vida en muchos aspectos, si te vas de fiesta y no tienes cómo regresar a casa, para ir al trabajo, al súper o cualquier otro evento. Y la noticia está en que ahora los que viven en la ciudad de Guasave ya pueden hacer uso de este servicio.

El Debate quiere que te beneficios con Uber y te regala tres viajes de 50 pesos cada uno. Obtenerlos es muy fácil, solo tienes que descargar la aplicación y ponerle el código DEBATE y ya podrás hacer uso de tus $150. Si aún no has instalado Uber en tu celular, ¿qué esperas?, ¡aprovecha esta promo!

¿No eres de Guasave?, no te preocupes, porque estos recorridos los puedes hacer válidos en todo México. Si no sabes cómo descargarlo, no pierdas esperanza, aquí te decimos los pasos de cómo hacerlo.

1. Descarga la aplicación de Uber en tu celular. Dale click a este link.

2. Regístrate y aplica el código promocional DEBATE para recibir un descuento de hasta $50 en tus tres primeros viajes.

3. Para viajar, ingresa tu destino y solicita un auto de Uber para que pase por ti.

Antes de iniciar tu viaje, puedes calcular el costo, ingresando la dirección de tu destino, así tendrás un aproximado, utilízalo y compara que Uber siempre será la mejor opción.

El código es DEBATE y podrás viajar gratis, ¡utilízalo y feliz viaje Uber!.