El IMSS confirma dos casos de cáncer de mama en hombres

Guasave, Sinaloa.- Aun cuando el cáncer de mama en hombres es una enfermedad poco frecuente al ser menos del 1 por ciento de todos los casos, se producen en varones. En Guasave el IMSS tiene confirmados dos, uno de los pacientes está en control mientras que otro recibe tratamiento a través de quimioterapia.

Martín Ahumada Quintero, director de la Unidad de Medicina Familiar No. 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que no es lo más común pero existe y en esta unidad han tenido pacientes, aunque no son frecuentes.

La detección

“Actualmente se atienden dos pacientes, son hombres con cáncer de mama, y no estamos exentos los varones de padecerlo, por eso se solicita que cuando un paciente presente un crecimiento en la mama, deba ser consultado por un médico.”

Ahumada Quintero resaltó que no son igual los protocolos al caso de las mujeres, pero sí tienen que evaluarse para mandarse hacer una biopsia o una cirugía.

Atención

Se trata de un caso subsecuente de un varón nacido en 1945, quien está recibiendo tratamiento de quimioterapia.

Es un caso que está en control por servicio de oncología y se está brindando tratamiento con quimioterapia y el motivo de la atención reciente por la que fue hospitalizado por el dolor que genera el mismo padecimiento.”

El director del Seguro Social indicó que el medicamento es variable y se otorga de acuerdo con el estudio histiopatológico y puede ser semejante.

Valoración

El especialista declaró que no existe un crecimiento propiamente mamario en los hombres pero hay circunstancias donde el paciente toma algunos medicamentos que producen de forma subsecuente crecimiento en la mama.

“Cuando un varón toca y ve que existe crecimiento en esa región va ser muy notorio y lo que nosotros sugerimos es que acudan para ser valorado, como no es una mama con una forma habitual va a ser evidente el crecimiento.

Síntomas

Entre los síntomas para detectarlo es una protuberancia o hinchazón en el tejido mamario, una mama puede ser más grande que la otra, una pequeña protuberancia bajo el pezón, cambios inusuales en el pezón o la piel alrededor de este, como enrojecimiento, descamación o fruncimiento.

Para detectar y diagnosticar el cáncer de mama en los hombres se utilizan pruebas que examinan las mamas, una forma es el examen físico del cuerpo para revisar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad, como nódulos u otras anomalías.