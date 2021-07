El IMSS de Guasave saturado de pacientes crónico-degenerativos

Guasave, Sinaloa.- La reconversión como hospital Covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guasave no puede hacerse de un día para otro, pues se tienen muchos pacientes con padecimientos crónico-degenerativos, señaló la directora del nosocomio.

Lamentó que la ciudadanía siga sin tomar consciencia de lo que sucede, pues los hospitales de Culiacán, Mazatlán y Ahome están a punto de colapsar.

Trinidad Leyva Verdugo, directora del Seguro Social en Guasave, informó que desde el mes de mayo la clínica 32 fue desconvertida debido a que Culiacán, Mazatlán y Los Mochis se hicieron hospitales de concentración para enfermos Covid-19, y lamentó lo que está sucediendo pues los nosocomios están colapsando por el reciente rebrote registrado.

“El Seguro Social está desconvertido desde el mes de mayo porque se hicieron hospitales de concentración en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. En este momento pues vemos con pena que esos hospitales están al punto del colapso, y no solamente el del IMSS, sino los demás.”

Detalló que es preocupante dicha situación, pues a lo largo de la pandemia, cuando los casos empiezan a disminuir en dichos municipios, en Guasave se empiezan a incrementar.

Leyva Verdugo explicó que el IMSS de Guasave se desconvirtió debido a que muchos pacientes comenzaron a arribar con complicaciones derivadas de los malos cuidados en sus padecimientos y el hospital se empezó a llenar, además de los accidentados, que también contribuyen en gran medida a la ocupación de la clínica.

“Mi hospital se desconvirtió porque empezó a llegar mucha gente con malos seguimientos en sus tratamientos de las enfermedades crónico-degenerativas, la gente en casa no se cuidó, nos dieron un verde y todo mundo salimos sin ninguna consciencia, tenemos muchos accidentados, no sé qué está pasando con la sociedad, no está tomando consciencia de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Guasave”.

Enfatizó que no puede realizarse la desconversión de forma inmediata porque el hospital se encuentra lleno.

“No puedo desconvertir de la noche a la mañana para hacer un hospital Covid porque tengo mi hospital lleno de pacientes con problemas crónico-degenerativos, con problemas de fracturas, de traumatismo cráneo-encefálico”.

“La gente sigue saliendo, la gente sigue divirtiéndose y no ve la magnitud de estos problemas. El mensaje debe ser la sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, uso de alcohol gel y lavado de manos, porque si no esto va a colapsar de nuevo señores”, expuso la doctora, quien insistió en la urgencia de que la sociedad tome consciencia respecto a la gravedad de lo que está sucediendo.

