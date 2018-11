El IMSS mochará 6 mdp de participaciones al municipio

Guasave.- Debido al atraso que hubo en el pago de las cuotas al IMSS durante toda la administración pasada, las actuales autoridades tendrán que hacer frente al descuento que “a chaleco” les hará de las participaciones federales esta dependencia.

Al reunirse ayer la presidenta municipal Aurelia Leal López con los representantes de la intercamaral, el tesorero Joel Quintero estuvo presente e hizo mención de los problemas financieros que se han encontrado a su llegada.

Problema

Explicó que en la administración anterior hubo un acumulado de 22 millones de pesos, de los cuales solamente se pagó el 10 por ciento, por lo que les heredaron una deuda de más o menos 20 millones de pesos.

“Y al no tener nosotros recursos ni para pagar la nómina de manera completa, pues no podíamos pagar tampoco esas obligaciones, entonces nos dijo la encargada de cobranza del seguro es que nos iban a intervenir la cuenta de las participaciones, y bueno, ahora con el complemento del mes de noviembre nos van a tumbar entre 5 y 6 millones de pesos”, explicó.

“Es una cosa muy triste, porque al final uno hace una planeación y resulta que las cuentas no son como aparecen, sino que hay cambios de último momento por fardos que se vienen arrastrando.”

Otras anomalías



El funcionario mencionó que se encontraron también que el impuesto sobre nómina no fue timbrado y no fue pagado desde el 2015, por lo que han tenido que contactar a la Auditoría Superior del Estado para ver qué mecanismos y procedimientos se van a utilizar contablemente.

“El ISR es otro problema también, y así nos van saltando cosas, la verdadera entrega-recepción es ahorita, ya que llega uno empieza a levantar las piedras y empiezan a salir los bichos, porque la entrega-recepción formal es un acto nada más, hay un formalismo, pero ya cuando toma las riendas uno se da cuenta del estado real de las cosas”, indicó.

Altos sueldos

El tesorero mencionó que entre las anomalías se han percatado que tan solo en Tesorería hay una persona con puesto de auxiliar contable que gana el doble que su jefe.

“Un auxiliar gana el doble que su jefe, pero el absurdo es todavía mayor, gana más que el tesorero, imagínense el tamaño de diferencia de responsabilidades entre uno y otro, son cosas que van saliendo.”