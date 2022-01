El INE aplica examen a aspirantes para consulta de Revocación de Mandato de AMLO en Guasave

Sinaloa.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó ayer el examen como parte del proceso de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales para la realización de la Consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se tiene programada para el próximo 10 de abril, pero hasta la fecha no se asigna el presupuesto al INE, lo que impide que se defina cuántas casillas se instalarán.

Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, vocal ejecutivo del Distrito 04, que contempla Guasave, El Fuerte y Choix, detalló que tras días de reclutamiento y cerrar la convocatoria el pasado martes, procedieron con la aplicación del examen este sábado, teniendo como sede las instalaciones de la Universidad de Occidente, donde ciudadanos de forma presencial asistieron de las 09:00 a las 11:00 horas.

Sin definir presupuesto

Este lunes a través de la página oficial de Facebook del INE, y en físico en las instalaciones del Distrito 04, se darán a conocer los resultados del examen y a partir del 18 del mes en curso será que el personal del Instituto inicie con las entrevistas y hasta el 4 de febrero serán contratados. Explicó que hasta hoy se les ha autorizado la contratación de 220 figuras, mismas que se contrataron en el proceso federal electoral, pero hay incertidumbre porque no se ha definido si habrá dinero o no para la consulta.

“Pero todavía el número de contratos está en veremos porque no sabemos si no hay dinero para la consulta.”

El vocal ejecutivo declaró que el INE se mantiene a la espera de la respuesta de Hacienda para que confirme si habrá recursos para proceder. “Hacienda le tiene que responder el porqué no o porqué sí le va dar el dinero.

Democracia

Cantú Mac Swiney lamentó que a estas alturas el Instituto Nacional Electoral no cuente con el recurso suficiente para llevar a cabo la Revocación de Mandato como debe de ser. “La ley marca que deben de ser el mismo número de casillas que en el proceso electoral federal, pero si no hay ese recurso pudieran no instalarse todas estas casillas, entonces ahí ponen en una situación muy difícil al Instituto, pero bueno el INE ya bajó el presupuesto a mil 700 y algo millones de pesos, de los dos mil 300 millones que le faltaban, pero aún así la señal es que no le van a entregar ese dinero al Instituto.”

De momento el Instituto ha lanzado las convocatorias en tiempo y forma y lleva el proceso conforme a lo que marca la ley, y en espera de que se definan fechas y cifras.

Carlos Eduardo resaltó que la consulta pasada para enjuiciar a expresidentes fue baja, y se espera que sea mayor la participación en la de Revocación de Mandato. Ambos son ejercicios inéditos en el país de democracia directa, que en otros países ya tienen años utilizándolos y han sido positivos.

“México está viviendo esta experiencia por primera vez y creo que esto llegó para quedarse. Nosotros siempre vamos a estar promoviendo la participación ciudadana para que dichos ejercicios tengan sus efectos,” finalizó.

Participación

El representante del INE felicitó a los ciudadanos que atendieron la convocatoria. Resaltó que muchos de los interesados tienen experiencia en el tema e hizo un llamado a la población que salga sorteada en las mesas de revocación, para que se sumen y participen.

“Estos ejercicios sin los ciudadanos no serían posible, y es de suma importancia que tanto los que queden como supervisores y capacitadores electorales lleguen al ciudadano y convienen para que la población se anime a participar.”