El Isife se compromete a iniciar hoy rehabilitación de primaria

Guasave, Sinalaoa.- A partir de hoy se iniciarán los trabajos de debilitación en la primaria Leocadio Leal que se ubica en Los Ángeles del Triunfo, así se comprometió el director del Isife, Álvaro Ruelas, con las madres y alumnos que se manifestaban a las afueras del plantel, el cual tiene 57 años en función.

Las mejoras se harán por bloques y el primer segmento contempla las mejoras en el techo, y de considerar que se debe tumbar y echar de nuevo se hará de inicio en dos de nueve salones que conforman el plantel, el cual recibe a infantes en turno matutino y vespertino.

Prioridad

El funcionario le detalló a la presidenta de padres de familia de la primaria Fátima Flores Cárdenas que será entre el 15 y 30 de octubre que se aterrice un cuantioso monto para la rehabilitación, a través de un programa de mejora, pero no detalló el monto porque será a través de la valoración que se hizo ayer, las modificaciones y necesidades que se priorizarán.

Reitero que los techos son la prioridad y contemplan la cuestión eléctrica, harán mejoras en las ventanas, pero no de sustitución y dejó claro que en los pisos no se harán mejoras al no detectar daños, por lo que no consideran ser una prioridad.

Les aseguro que mañana (hoy), vamos a trabajar pero necesitamos colaborar un poquito todos, si nos metemos a trabajar en todas las aulas, serían muchas semanas y no pudiéramos ayudar a nuestros hijos y los afectaríamos, qué vamos hacer. ¿Qué es lo que vamos hacer?, garantizarles que mientras se esté trabajando no van a tener ningún problema de inseguridad sus hijos”.

Las madres de familia le solicitaron se ocupen en mejorar las condiciones de los sanitarios los cuales se desaguan en una fosa a un costado, la cual se tapó de forma improvisada, pero temen se provoque un socavón. Otra de las solicitudes externada es la poda de algunos frondosos árboles que corren el riesgo de caer sobre los deteriorados techos, situación que se atenderá por seguridad de los niños. Fue uno de los infantes, quien en representación de sus compañeros pidió se les instale pasto en la cancha de futbol, al no poderla usar en esta temporada al inundarse, resultó favorable y se comprometió al comisariado y comisario para que trabajen en el terreno, y el director del Isife haga la gestión para la instalación del pasto.

Afectación

En torno a las afectaciones que provocó el derribamiento de un árbol en un el jardín de niños en la misma comunidad, se empezará con la construcción de la pared afectada y el techo, a partir del miércoles.