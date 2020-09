El PT no hará alianza ni con priistas ni panistas

Guasave, Sinaloa.- El dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa advirtió que no van a aceptar cacicazgos de una candidatura a gobernador hermanada del PRI, pero de tomar la decisión Morena de lanzar como candidato a priistas que ahora se dicen ser de la Cuarta Transformación, el PT irá solo en las próximas elecciones del 2021.

En su visita a Guasave, Leobardo Alcántara Martínez reiteró que como partido tienen cuadros suficientes para la gubernatura y presidencias municipales, pero sobre todo elementos que no han traicionado al pueblo y que dijeron no más PRI, no más PAN.

Vemos el cinismo de compañeros que hoy levantan la mano diciendo que son de la 4T, un caso es Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de gobierno que dice: Yo soy de la Cuarta Transformación”.

Refirió que en la actualidad políticos levantan la mano para sumarse al partido, cuestionando, ¿en dónde estaban en el 2000, 2006, entre otros?, señalando que trabajaban en contra del proyecto de nación en el que hoy representa el PT.

No vamos a aceptar cacicazgos de una candidatura a gobernador hermanada del PRI, no queremos priistas. En la Cámara de Diputados fue muy claro el mensaje cuando Morena traicionó y le dedicó votando a favor del Partido Revolucionario Institucional, para entregarle la presidencia de la mesa directiva y Sinaloa no va a ser la excepción. En el 2018 más de 30 millones de mexicanos dijeron no más PRI no más PAN y votaron por el PT, Morena y la Cuarta Transformación.”

De momento se tiene un acuerdo nacional de ir en alianza con Morena y tras 18 años de apoyar el PT a Andrés Manuel López Obrador en el 18 lograron el triunfo al convertirse en presidente de la república, triunfo que Alcántara Martínez adjudica es debido a la correlación de los partidos, por lo que considera se debe mantener esa coalición.

En relación con un acercamiento con la diputada local independiente, Flora Miranda, dijo que no se ha dado pero no pretenden hacerlo al tener cuadros suficientes para todas las candidaturas.

Ocupados

Se jactó de representar un partido fuerte, que está precisando en las encuestas, será cuestión de esperar el proceso local para dar nombres para unas posibles candidaturas. “Respetamos los espacios de Morena, habría que ver los acuerdos, pero dentro de lo que lo que es el PT nosotros ya estamos armados para jugar como quiera Morena, en una encuesta se las ¡ganamos!, en otra encuesta, como ellos quieran estamos listos para jugar.

“Nosotros en este proceso venidero, que ya empezó el proceso electoral al proceso electoral federal, tenemos que presentar las precandidaturas en diciembre y decirles que nosotros ya estamos armados, estamos trabajando, seguimos una estructura muy fuerte, ahora van a estar a cargo de nuestros dos compañeros dar la cara, afrontar y dar resultados electorales para el partido, formar los cuadros políticos, encabezar estos trabajos con la dirección de nuestro compañero diputado Eleno Flores.