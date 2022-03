El SNTE 27 para labores en mayoría de las instituciones de Guasave

Sinaloa.- El líder del SNTE 27 en la región de Guasave, José Luis Félix Romero, informó que tal cual se había programado, las escuelas de todos los niveles, pertenecientes a dicho sindicato pararon labores el día de hoy en exigencia de que se respete los derechos de los trabajadores y también que se reconozca al SNTE 27 como el único órgano que defiende a los trabajadores.

Explicó que por mencionar solo uno de los múltiples casos de abuso que se tienen, está el de una maestra de una escuela secundaria de Juan José Ríos, que es la primera en la lista de prelación y que al presentarse la jubilación de un tiempo completo no se le dio ni una sola hora más y se repartió dicho tiempo completo en personas que no tienen el perfil.

Reconoció que no fue la totalidad de los planteles los que pararon labores pues hubo quienes no estuvieron de acuerdo, pero recalcó que fue una minoría y que son respetuosos de quienes aún viendo la situación que prevalece dentro del SNTE y en la relación que se tiene de la subsecretaría de Educación hacia abajo, haya decidido no manifestarse.