El bajo nivel de las presas del 063 obliga a restringir siembras

Guasave.- Las presas Gustavo Díaz Ordaz y Guillermo Blake, que proveen agua de riego a los productores del distrito de riego 063 de la Conagua, registran a la fecha su nivel de captación más bajo en seis años, según detalló Blas Espinoza Quintero. El jefe del distrito mencionó que “en el manejo de agua hay una restricción del 30 por ciento de la superficie sin sembrar si se van con el padrón de cultivo que acostumbran los productores”. Si se siembra 40 por ciento de maíz, como el año pasado, 30 por ciento de la superficie se tendría que quedar sin sembrar.

Solicitud

Para el ciclo otoño-invierno 2019-2020 solicitaron 665 millones de metros cúbicos para extraer de la presa Gustavo Díaz Ordaz, mientras que de la Guillermo Blake, 72.6 millones de metros cúbicos. Dicha solicitud se someterá al Comité Nacional de Grandes Presas en la Ciudad de México para saber si les autorizan el volumen que solicitaron dejando el volumen mínimo a las presas, será la próxima semana cuando se definirá si se los aceptan el requerimiento que de común acuerdo presentó el Comité Hidráulico.

Expectativa

Al ser cuestionado respecto a si esta situación pudiera ser causal para que se retrase el plan de siembra, dijo que de acuerdo con lo que manifestaron los presidentes de los módulos durante la reunión esto no se puede aplazar.

“Ellos comentaron que no podían retrasar el plan de siembra, lo que puedan sembrar con un poco de maíz en donde hay bombeo nada más y lo demás pues ya no me corresponde a mí”.

Espinoza Quintero indicó que las presas que se ubican en el alteño municipio de Sinaloa tienen un almacenaje de 300 millones de metros cúbicos menos que en estas fechas durante el 2018; sin embargo, la situación no es exclusiva de este distrito, pues en el resto del estado dichas estructuras hidráulicas están en una situación semejante.

El funcionario explicó que los últimos fenómenos naturales no han dejado captaciones considerables.