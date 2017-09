El baloncesto tiene aspectos que no cambian: Orlando Valdez

Guasave, Sinaloa.- Orlando Valdez está convencido de que el basquetbol ha sufrido cambios en los últimos años, pero su esencia sigue siendo la misma, donde el balón siempre debe caer en las manos del jugador más efectivo, ese que puede darte la victoria a la hora cero y que sabes que las piernas no le van a temblar, ese punto del baloncesto nunca variará por más épocas que transcurran.

¿Nunca dudó en tomar el timón de Liebres cuando se lo ofrecieron?

La verdad no, la directiva habló conmigo y me ofrecieron el proyecto porque la idea es jugar con puros guasavenses, más los dos extranjeros, además yo me siento capaz de hacer el trabajo, por eso acepté, si no estuviera convencido de poder con el paquete me hubiera hecho a un lado.

¿El tener tanto tiempo sin entrenar, no será una desventaja para usted?

La verdad no lo creo, yo sé que muchas personas se deben haber sorprendido cuando me dieron el cargo de entrenador, pues deben pensar que soy un estratega desfasado que no le puede aportar mucho al equipo, pero te aseguro que vamos a dar la sorpresa.

¿Ocupa actualizarse en ciertos aspectos?

Mira yo estoy consciente que el basquetbol ha cambiado, pero estos cambios se han dado más en los jugadores. Antes era imposible ver a un jugador de más de dos metros que aportara tantos puntos y sobre todo que pudieran desempeñarse en posiciones como alero o escolta, eso no se veía, ahora son más versátiles los basquetbolistas y creo que eso ha mejorado el baloncesto.

¿En lo estratégico, no observa cambios?

Claro que los hay, pero yo creo que en ese sentido las jugadas no han cambiado mucho, pues la estrategia que nunca cambiará por más años que pasen es la de apoyarte en tu mejor ofensivo, ese que anota de donde sea y no le tiemblan las piernas a la hora de definir un partido, eso se ha hecho siempre y no creo que alguien pueda hacer algo diferente al respecto.

¿Qué me puede decir de su carrera como entrenador?

Mis primeros logros fueron dirigiendo a Guasave en estatales de Primera Fuerza “B”, donde obtuve dos títulos y un subcampeonato, mientras que en esa misma categoría, pero ya como estratega de la selección Sinaloa me coroné en dos prenacionales y en otro gané segundo, además de un sexto sitio en un nacional, también de Primera Fuerza “B”.

Y en el terreno profesional...

Fui entrenador y asesor deportivo de los Frayles de Guasave en el 2001, cuando el Cibacopa inició su etapa actual, donde logramos llegar hasta las semifinales, siendo eliminados por Caballeros de Culiacán, quienes terminarían como campeones del torneo. Ahí destaco que jugamos con puro muchacho local y los dos americanos, y fue una temporada exitosa a pesar de no haber logrado cetro.

¿Liebres será protagonista?

Esa es la idea y con mucho trabajo sé que podemos llegar lejos.