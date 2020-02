El complot es de funcionarios, no sindicalizados: Pimentel

Guasave, Sinaloa.- Que no es a ellos como trabajadores sindicalzados a quienes debe investigar sino a sus funcionarios, pues tiene al enemigo en casa le mandó decir Alejandro Pimentel Medina a la alcaldesa Aurelia Leal López, luego de que al descomponerse ocho camiones recolectores de basura se anunciara que iniciaron un peritaje para establecer las causas por las que simultáneamente fallaron las unidades y con ello el servicio de recolección.

El representante de los trabajadores sindicalizados refirió que los choferes sindicalizados han estado trabajando en turnos vespertinos y los fines de semana cuando bien podrían andar de choferes de las unidades destinadas a la recolección de basura.

“Nos alcanza y podemos ser choferes pero no han tenido ni las ganas de trabajar bien, yo no sé quién tiene envenenada a la presidenta, yo no sé quién saca provecho de todo esto, de que se dé un encontronazo la presidenta con el sindicato y los funcionarios hagan su agosto porque dicen que a río revuelto cosecha de algunos pescadores y aquí están haciendo su agosto algunos funcionarios con todo esto”, consideró.

“De obras y de Servicios, y de todos los que permitieron la compra de estos camiones, hasta los regidores que aprobaron esto son cómplices, ellos son los que tienen el complot contra la presidenta municipal, el complot es interno, no de nosotros”.