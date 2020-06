El coronavirus ya trastoca a personal de Cruz Roja Guasave

Guasave, Sinaloa.- Dos casos positivos y cuatro más sospechosos se han registrado entre el personal de Cruz Roja Guasave, señaló el presidente del patronato de la benemérita institución, quien aseguró que la evolución de todos es favorable y se encuentran fuera de peligro.

De igual manera lamentó que el personal de Salud esté enfermando, pues de continuar así podrían presentarse problemas en la atención.

Casos

José Socorro Castro Gálvez, presidente del Patronato de Cruz Roja Guasave, informó que desde que inició la pandemia de coronavirus se han registrado dos casos positivos, uno en la base de Juan José Ríos y uno más en Guasave, además de tener cuatro casos sospechosos.

“Cuando esto empezó, el primer caso positivo que se tuvo en Cruz Roja fue un operador de ambulancia de la base de Juan José Ríos, afortunadamente ya salió negativo y ya está recuperado; tenemos un caso sospechoso en proceso de recuperación en la base de Ruiz Cortines, y en la base Gua-save tenemos un caso positivo que está en resguardo domiciliario y progresando, y tres sospechosos, de los cuales uno sigue en observación.”

Castro Gálvez recalcó que el personal está resguardado bajo todos los procedimientos y protocolos recomendados hacia los centros de salud y que todos cuentan con el equipo de protección requerido.

En riesgo

Castro Gálvez detalló que actualmente el personal se está enfrentando a la solicitud de servicios de emergencia, pero al llegar al lugar se trata de una persona que presenta síntomas leves y quiere que lo trasladen de su domicilio a un consultorio médico, resaltando que la sintomatología de la persona no es de gravedad y por lo tanto, no es una emergencia.

Es un tema muy delicado porque Cruz Roja está para prestar servicios de emergencia a todo el mundo, pero el personal se está topando que piden ambulancia para llevar a un familiar a consulta porque presenta síntomas leves de Covid como fiebre y dolor de cabeza, cuando eso no es una emergencia, hay protocolos que se deben de seguir y que se han venido diciendo ya por más de dos meses y medio, hay que utilizar el Call Center.”

Manifestó que es ahí en donde el personal de Cruz Roja se pone en riesgo, pues no saben a qué se van a enfrentar. “Sucedió el caso de que piden una ambulancia, se llega al lugar y los familiares no permiten que se valore al paciente, y solo piden que sea llevado a una clínica particular por tener síntomas leves; es ahí en donde nuestro personal se pone en riesgo porque no saben con qué se van a topar, porque acuden pensando que se trata de alguna emergencia como la que están acostumbrados a atender y resulta que se trata de una persona que quiere ser llevada a un consultorio.”

El llamado

El presidente del patronato de Cruz Roja llamó a la ciudadanía a seguir el protocolo que se ha indicado por las autoridades de Salud, pues de esa manera protegen también al personal de las instituciones médicas, ya que de seguir enfermando no habrá quien le haga frente a los casos que se registren.

El llamado es a que hagan la solicitud del servicio de emergencia de la manera más prudente posible, que se cuiden para que cuiden a todos, el personal médico está enfermando y eso es muy grave".

