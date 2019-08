El deplorable estado de las escuelas indígenas en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- “¿Dónde está el presupuesto para escuelas indígenas?, gobernador Quirino Ordaz Coppel, sí necesitamos una subestación eléctrica y sí la vamos a conectar”, son frases que se leen en pancartas sostenidas por alumnos y padres de familia en las primarias indígenas de El Gatal y Playita de Casillas, ambas ubicadas en el municipio de Sinaloa.

El ciclo no ha arrancado de manera formal en estos dos planteles y no será así hasta que las autoridades de la SEP le den respuesta a sus demandas, aseguran los afectados.

Una burla. Las madres de familia de la primaria de El Gatal muestran que el salón de tercer grado es el que está mejor, sin embargo, nada del mobiliario sirve.

El abandono

La primaria Jacinto Cortez Alvarado fue construida en 1962, “Pareciera que la hicieron y ahí la dejaron a la buena de Dios”, se queja una de las madres de familia, y es que asegura que las pocas reparaciones y mejoras que se le han hecho, que son mínimas, han corrido por cuenta de los padres de familia. Pintura, la compra de abanicos, son en realidad mejoralitos para un mundo de necesidades.

“La situación que nos tiene inconformes a nosotros es que ocupamos la subestación, el cableado está por fuera, adentro enchufa usted el abanico y chispea, eso es lo más apremiante pero no es lo único”, señala Margery Patricia, quien es madre de una alumna del cuarto grado. Accedieron a abrir el plantel solo para que se constate con fotos que la inconformidad que plantean está más que justificada.

Peligro. Los cables de la luz están expuestos y remendados con cinta negra, por eso mejor bajaron la palanca y suspendieron el deficiente servicio.

“Este es el salón del tercer grado y es el más bueno que tenemos”, indica una madre de familia, eso pareciera un burla; sin embargo, es una dosis de realidad, y es que todas las butacas están rotas, pero es el “menos peor” porque la puerta cierra bien, tiene ventanas, techo sin fisuras y piso en buenas condiciones.

Son escuela de Tiempo Completo, por ello el Gobierno de Sinaloa los apoyó con la rehabilitación de los baños y con el comedor. Los estudiantes, quienes hablan la lengua mayo-yoreme, son en su mayoría hijos de jornaleros agrícolas de bajos recursos, los padres los mandan a la escuela porque tienen ganas de que su futuro se escriba distinto y estudien una carrera universitaria.

Esta es la primera vez que nosotros tomamos la escuela, no por revoltosos, sino porque ya estamos cansados de que no se nos atienda y de que nuestros hijos corran peligro al venir a estudiar”.

A poco más de 33 kilómetros de distancia, los padres de la familia Gil Ávila Valencia, en la comunidad de Playita de Casillas, están en las mismas condiciones: el plantel tomado y cartulinas con reclamos plasmados pegadas en la malla ciclónica. En el ciclo escolar 2016-2017 también tomaron el plantel, pues se está cayendo la escuela a pedazos, no tienen subestación, mobiliario, y a dos años de estas acciones la historia no cambia el rumbo. En este plantel estudian 87 niños, no tienen servicio de luz.

Reliquias. El ventilador del aula de cuarto grado solo tiene un aspa; las madres aseguran que tiene más de 35 años.

“Los niños no están atentos a las clases porque el calor los molesta mucho, solo están pensando en irse a sus casas porque no soportan esta temperatura. Supuestamente el Gobierno es el que dice que las escuelas indígenas son las más privilegiadas, que son prioridad, pero en la realidad eso no se ve”, comenta Dalia Azucena, directora de la escuela.

Los padres enardecidos aseguran que no van a liberar hasta que se comprometan a resolverles. Por si fuera poco, el año pasado, cuando pedían soluciones, solo se toparon con la recomendación que les hizo el director de Protección Civil del municipio de Sinaloa, quien les dijo que lo mejor que podrían hacer es ponerle casco a los menores.

Destrucción. La pared del grupo de quinto grado en la escuela de Playita se está cayendo a pedazos.

Los palpables estragos del abandono

Hay cosas que no se pueden ocultar, el abandono es una de ellas, en ambos planteles, donde los menores de origen indígena toman clases, saltan a la vista deficiencias que se cuentan por decenas. “No estamos pidiendo nada que no sea justo, solo queremos que nuestros hijos estudien en escuelas con las condiciones que se necesitan para que ellos puedan aprender”. Aunque hay mucho trabajo por subsanar, lo que más les preocupa a los padres son las subestaciones de energía, y es que los menores se han enfermado e incluso hay quienes han llegado con deshidratación a sus casas luego de un día de escuela.