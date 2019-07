El deseo de ayudar a su familia lo convirtió en emprendedor

Guasave, Sinaloa.- Francisco Esteban Espinoza Urías es un niño que a sus 12 años de edad ha iniciado un proyecto de venta de huevos 100 por ciento orgánicos, con la finalidad de colaborar con los gastos que se tienen en su familia.

La inversión que tuvo que realizar el menor para iniciar el negocio salió completamente de sus ahorros y a su corta edad lleva de manera muy responsable la contabilidad del proyecto.

El inicio

Es el segundo de los tres hijos de Teresa Urías Gutiérrez y Vladimir Espinoza Robles; Samuel, el más pequeño de la familia, está diagnosticado con síndrome de Asperger, pero él junto con su hermana mayor, Michel, han sido cómplices en el emprendimiento del proyecto de Francisco Esteban.

“Básicamente empecé porque quería colaborar con mi familia, con los gastos que tienen mis papás con mi hermanito, mi hermana y yo, aunque desde chico siempre había intentado hacer negocios, pero fue el año pasado cuando se me ocurrió comprar gallinas ponedoras para vender huevos cien por ciento orgánicos.”

Para iniciar con el proyecto sus papás le dijeron que tendría que ahorrar dinero para poder comprar las gallinas y lo necesario para construir un gallinero donde tenerlas. En esa parte entró el apoyo incondicional de la abuela materna, Rosalina Gutiérrez.

Tuve que ahorrar más de dos meses para comprar las gallinas, la tela para el gallinero y la comida; mi abuela hizo un huertito de verduras para alimentar también de ahí a las gallinas y entre ella y yo hemos llegado a lo que ahora tenemos en el negocio.”

El menor emprendedor comentó que de manera diaria, o por lo menos cuando las ocupaciones de sus papás se lo permiten, acude a la casa de la abuela, que es donde tiene las gallinas, para darles comida y ver que estén en buenas condiciones.

“Como el negocio es mío, yo tengo la responsabilidad de alimentarlas, de cuidarlas, de estar al pendiente de las gallinas, y más ahora que acabo de comprar más que están chiquitas, así que vengo a diario, aunque a veces no puedo porque mis papás trabajan, pero mi abuela y mi tío me ayudan.”

Actualmente Francisco Esteban tiene dos gallinas productivas y siete más pequeñas, pero su idea es seguir creciendo con su negocio.

Compré hace poco siete pollitas más, ya voy hacer un gallinero más grande, por ahora solo son dos gallinas las que ponen huevos, pero quiero poder comprar más y que esto crezca mucho hasta que pueda tener buenas ganancias y así ayudar a mis papás con los gastos.”

Las ventas

Es a través de las redes sociales que ofertan el producto, y ya cuenta con varios clientes a los que surte de manera semanal, aunque el inicio no fue muy estimulante para él.

“Cuando las gallinas recién pusieron huevos y que vi que podía venderlos, las primeras personas a las que les ofrecí me dijeron que no y eso me decepcionó y me bajó los ánimos, pero mi mamá tuvo la idea de ponerlo en Facebook y salió mucha gente que sí quería y ya tengo clientes y mi hermana me diseñó el logo de mi negocio.”

Y aunque en los pocos meses que tiene ya realizando ventas, las ganancias han sido utilizadas para comprar más pollitas, el niño emprendedor enfatizó que su deseo es hacer que el negocio crezca hasta poder apoyar más a sus papás.

Me siento muy orgulloso de esto que estoy logrando, de poder seguir invirtiendo para que crezca la producción y las ganancias y así poder colaborar más con mi familia. Si alguien quiere apoyarme, puede hacerlo comprando mi producto. Lo pueden pedir en el Facebook de mi mamá Teresa Urías.”

Presentación. Por el momento solo vende carteras de seis y nueve huevos, con un precio de 15 y 20 pesos, respectivamente.

El apoyo

Teresa Urías, la mamá del pequeño, dijo que como familia siempre han tratado de apoyarlo, más por el deseo que él manifiesta de poder ayudarlos económicamente.

“Nosotros lo vamos a ayudar hasta donde él llegue, siempre lo hemos apoyado, pero haciéndolo responsable; él ahorró para comprar las primeras gallinas y ha seguido invirtiendo las ganancias, siempre ha sido un niño muy emprendedor, muy cuidadoso, lleva las cuentas a la perfección y siempre está tratando de ayudar a su hermano, a su hermana, y a nosotros.”